"L'uso delleda parte di Assad non può essere tollerato". Lo sottolinea ilGentiloni, parlando ad un evento sul Sud Sudan. "Se dobbiamo immaginare una soluzione stabile, duratura e di lungo periodo della crisi siriana, oltre a rispondere ai crimini, dobbiamo lavorare per la pace",quindi dare centralità "all'Onu e ai tavoli negoziali"."Per quanto appaia difficile, dobbiamo scommettere sulla pace",aggiunge. E fonti di governo: l' Italia "ha sempre fornito supporto" agli alleati per garantire sicurezza.(Di mercoledì 11 aprile 2018)