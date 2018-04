Precipita un aereo dell' esercito | A bordo duecento persone

Algeria - aereo militare con oltre 200 persone a bordo Precipita in autostrada : «Nessun sopravvissuto» : Strage in Algeria. Un aereo militare di fabbricazione russa con a bordo «più di 200 persone» si è schiantato nei pressi dello scalo militare di Boufarik, nel governatorato...

Un aereo militare con decine di persone a bordo è Precipitato in Algeria : Un aereo militare con decine di persone a bordo si è schiantato poco dopo il decollo dalla base aerea di Boufarik, in Algeria. Non si conosce ancora il numero dei morti, ne si sa se ci siano superstiti. L’aereo, un The post Un aereo militare con decine di persone a bordo è precipitato in Algeria appeared first on Il Post.

Filippine - Precipita piccolo aereo : almeno 10 morti : almeno dieci persone sono morte in un piccolo aereo da turismo precipitato poco fuori la capitale filippina Manila. L’hanno annunciato oggi le autorità. Il bimotore è precipitato su una casa, poco dopo il decollo, uccidendo i cinque a bordo e almeno due persone a terra. Il bilancio dell’incidente potrebbe aggravarsi: i soccorritori stanno ancora cercando tra le rovine della casa. L'articolo Filippine, precipita piccolo aereo: ...

Ultime notizie/ Di oggi - ultim'ora : aereo Nepal Precipita a Katmandu - strage morti e feriti gravi (12 marzo) : Ultime notizie di oggi, ultim'ora: Nepal, precipita aereo Bangladesh in atterraggio a Katmandu, 50 morti. A New York precipita elicottero turistico nell'East River. (12 marzo 2018).(Pubblicato il Mon, 12 Mar 2018 16:55:00 GMT)

Un aereo militare russo è Precipitato in Siria - ci sono 32 morti : Il ministero della Difesa della Russia ha detto che un suo aereo militare Antonov-26 è precipitato mentre stava atterrando alla base di Khmeimim, vicino alla città di Latakia, in Siria. Tutti i 26 passeggeri e i sei membri dell’equipaggio sarebbero morti, The post Un aereo militare russo è precipitato in Siria, ci sono 32 morti appeared first on Il Post.

Cadono dal carrello dell'aereo : "Precipitati per 300 metri". Morti due ragazzini di 15 e 17 anni : Tragedia in Ecuador, dove due ragazzini sono Morti dopo essere caduti dal carrello di atterraggio di un aereo decollato dall'aeroporto di una città costiera del Paese, Guayaquil....

Iran - localizzato aereo Precipitato : il relitto è sul monte Dena : “Un elicottero delle Guardie della rivoluzione ha localizzato questa mattina il relitto dell’aereo sul monte Dena. Da ieri i droni hanno iniziato a studiare attentamente l’area nella quale l’aereo è precipitato e questa mattina due elicotteri sono stati inviati sul luogo dell’incidente“, nel sud ovest dell’Iran: lo ha reso noto questa mattina il portavoce Ramezan Sharif. L’aereo è precipitato ...

Iran - Precipita aereo con 66 persone : “Nessun sopravvissuto”. Era partito da Teheran diretto a sud : Un aereo Iraniano con a bordo 66 persone, partito da Teheran e diretto nella città sudoccidentale di Yasuj, si è schiantato a sud di Isfahan. Il portavoce della compagnia aerea Aiseman ha dichiarato alla tv di Stato che i passeggeri sono tutti morti nello schianto. In base a quanto si apprende, il velivolo era scomparso dal radar poco dopo il decollo. Scattato l’allarme, un elicottero ha cercato di raggiungere la zona dello schianto, ma non è ...