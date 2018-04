Poochini | il gelato fatto apposta per i cani

gqitalia

(Di mercoledì 11 aprile 2018) La bella stagione sta arrivando, il cappotto può essere riposto nell’armadio per qualche mese e le saracinesche delle gelaterie tornano ad alzarsi. E così, in attesa del nuovo gusto dell’estate, magari vegano o variegato con qualche bizzarro ingrediente colorato, la catena internazionale di hamburgerie Shake Shack (che no, purtroppo non è ancora presente in Italia) ha deciso di pensare anche agli amici a quattro zampe: ecco allora il, unpreparato su misura per i. Il gusto richiama sostanzialmente la vaniglia, con un tocco di burro di arachidi. Ma poiché si tratta pur sempre di una catena specializzata in hamburger, il tutto è completato da speciali biscotti ripieni di carne e formaggio, anch’essi realizzati ad hoc per le esigenzene e con ingredienti naturali. Una simpatica idea per godersi uno spuntino coordinato tra cane e padrone, con ...