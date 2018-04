Pomeriggio 5 Barbara D' Urso ancora a Roma per doppiare il film Show dogs

“I figli non si toccano!”. Barbara D’Urso feroce. Durante la diretta di Pomeriggio 5 è successo : l’ospite (sgradita) dice una parola di troppo - antipatica e fuori luogo - così Carmelita si è scatenata. “Non ti devi permettere” : L’Isola dei veleni, ma i come quest’anno è il caso di dire che il reality ha tirato fuori il peggio dai vip in gara. Un’edizione così controversa e piena di colpi di scena non si era mai vista. Le vicende del programma condotto da Alessia Marcuzzi travalicano la diretta e il day time, e approdano direttamente in tutti gli altri programmi Mediaset che ospitano i concorrenti eliminati. Ogni occasione è buona per tirare in ballo rancori e ...

Furto nella Casa del Grande Fratello - arriva l’annuncio di Barbara D’Urso. La notizia dei ladri a pochi giorni dal via del reality si è subito diffusa a macchia d’olio - quindi - a Pomeriggio Cinque - tutta la verità : Tra le tante notizie, i giornali riportavano anche quella di un Furto nella Casa del Grande Fratello. Il reality affidato nuovamente a Barbara D’Urso è in partenza (comincerà il prossimo 17 aprile, ndr) è uno degli argomenti caldi, quindi lo scoop ha fatto ben presto il giro delle testate. Anche perché dall’appartamento allestito a Cinecittà per ospitare i ‘nip’ (o semi ‘nip) sarebbero spariti anche gli ...

“Non dormo più…”. Cosa preoccupa Barbara D’Urso. La popolare conduttrice durante ‘Pomeriggio 5’ si è presa un momento tutto per sé e ha voluto dire a tutti cosa sta passando in questi ultimi giorni. Le sue parole : Nessuno lo avrebbe detto, eppure anche la mattatrice della tv, ossia l’inarrestabile Barbara d’Urso, pare essere un pochino agitata in vista di un nuovo debutto televisivo. È pronta a tornare alla conduzione del Grande Fratello, come si sa, ma non nasconde la propria ansia e preoccupazione. questi sono giorni frenetici e intensi per Barbarella, costretta a dividersi tra Milano e Roma. E sì, perché oltre a tornare al timone del ...

AL BANO E LOREDANA LECCISO SI SONO LASCIATI/ “Matrimonio svanito” : le parole di Barbara D'Urso a Pomeriggio 5 : Al BANO e LOREDANA LECCISO SONO intervenuti telefonicamente a Storie Italiane e l'argomento è ancora la fuga da Cellino della donna e l'intromissione di Romina Power(Pubblicato il Mon, 09 Apr 2018 18:08:00 GMT)

Pomeriggio 5/ Barbara D'Urso si divide tra Milano e Roma : Oggi, lunedì 9 aprile, alle 17.10 su Canale 5 inizia una nuova settimana di Pomeriggio 5, condotto da Barbara D’Urso. Spazio all'Isola dei famosi.(Pubblicato il Mon, 09 Apr 2018 14:15:00 GMT)

Barbara D'Urso - lo sfogo rabbioso e le lacrime a Pomeriggio 5 : 'Siete omosessuali ma non...' : lacrime in diretta a Pomeriggio 5 , con Barbara D'Urso che non riesce a trattenersi. Ospite del suo salotto su Canale 5 c'è ancora una volta Francesco Nozzolino , opinionista diventato famoso in tv ...

Francesco Nozzolino e il padre a Pomeriggio 5/ Video - dopo gli insulti omofobi torna da Barbara d’Urso : Francesco Nozzolino e il padre ospiti a Pomeriggio 5, dopo gli insulti omofobi sul LungoMare di Napoli, la star del MiniMondo torna da Barbara d’Urso.(Pubblicato il Fri, 06 Apr 2018 17:57:00 GMT)

Barbara D'Urso e la stoccata per Alessia Marcuzzi : cosa ha detto a Pomeriggio 5 : All'indomani della movimentata puntata de L'Isola dei Famosi, Barbara D'Urso e i suoi opinionisti si sono scagliati contro Alessia Marcuzzi prendendo in esame le rivelazioni di Jonathan Kashanian su ...

BARBARA D'URSO VS ALESSIA MARCUZZI/ Stoccata a Pomeriggio 5 : la conduttrice pronta a replicare? : BARBARA D'URSO lancia una frecciatina ad ALESSIA MARCUZZI nel corso della nuova puntata di Pomeriggio 5. "Chiedono la verità ai naufraghi, poi quando arriva non va bene"(Pubblicato il Thu, 05 Apr 2018 18:00:00 GMT)

Pomeriggio 5/ Barbara D'Urso dall'attualità alle spiagge dell'Isola dei famosi : Oggi, giovedì 5 aprile, alle 17.10 su Canale 5 torna POMERIGGIO 5, il programma condotto da Barbara D’Urso. Non mancherà un ampio spazio dedicato all'Isola dei famosi 2018.(Pubblicato il Thu, 05 Apr 2018 14:30:00 GMT)

Barbara D'Urso e la stoccata per Alessia Marcuzzi : cosa ha detto a Pomeriggio 5 : All'indomani della movimentata puntata de L'Isola dei Famosi, Barbara D'Urso e i suoi opinionisti si sono scagliati contro Alessia Marcuzzi prendendo in esame le rivelazioni di Jonathan Kashanian su ...

Isola dei famosi - il duro attacco di Barbara D’Urso. Ma che succede in Mediaset? Dopo le ostilità di Striscia la Notizia - ora anche Barbarella lancia frecciate alla Marcuzzi e al suo reality. Cosa non va secondo la conduttrice di Pomeriggio 5 : In casa Mediaset qualCosa non va. Dopo gli attacchi di Striscia la Notizia, ora anche Barbara D’Urso a Pomeriggio 5 si mette ad attaccare l’Isola dei famosi, con quello che è sembrato un vero e proprio “processato”. In particolare, nel corso del suo programma la conduttrice di Canale5 ha commentato così quanto accaduto ieri sera nel reality show con Alessia Marcuzzi e Mara Venier. Riferendosi al duro sfogo di Jonathan contro Alessia ...

Barbara D'Urso vs Alessia Marcuzzi/ Stoccata a Pomeriggio 5 : "Chiedono verità poi quando arriva non va bene" : Barbara D'Urso lancia una frecciatina ad Alessia Marcuzzi nel corso della nuova puntata di Pomeriggio 5. "Chiedono la verità ai naufraghi, poi quando arriva non va bene"(Pubblicato il Wed, 04 Apr 2018 19:30:00 GMT)

Pomeriggio 5/ Barbara D'Urso commenterà l'eliminazione di Elena Morali dall'Isola dei famosi? : Oggi, mercoledì 4 aprile, alle 17.10 su Canale 5 si rinnova l’appuntamento con Barbara D’Urso nel salotto di POMERIGGIO 5. Spazio all'Isola dei famosi 2018.(Pubblicato il Wed, 04 Apr 2018 14:30:00 GMT)