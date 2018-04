PlayerUnknown' s Battlegrounds | annunciato un weekend di gioco gratuito per gli abbonati

PlayerUnknown's Battlegrounds per Xbox One riceve una nuova patch : L'apprezzato PlayerUnknown's Battlegrounds ha da poco ricevuto un nuovo aggiornamento per la versione Xbox One, gli sviluppatori, infatti, hanno pubblicato la dodicesima patch che apporta alcune interessanti modifiche al gioco.Stando a quanto riportato sul forum ufficiale, dove è presente il changelog completo, la patch di PlayerUnknown's Battlegrounds per Xbox One interviene a migliorare le performance. A tal proposito sono stati apportati ...

Lo strano malware che blocca i tuoi file se non giochi a PlayerUnknown's Battlegrounds : Ecco una di quelle notizie che se il primo d'aprile non fosse ormai passato da una decina di giorni sarebbe perfetta per il più classico dei pesci d'aprile. PUBG Ransomware, tuttavia, è qualcosa di decisamente concreto.Come facilmente intuibile dal nome stesso, ci troviamo alle prese con un malware e in particolare un ransomware molto particolare dato che è legato a doppio filo a PlayerUnknown's Battlegrounds. I file del vostro PC vengono ...

PUBG Corp ammette che le microtransazioni cosmetiche possono influenzare il gameplay di PlayerUnknown's Battlegrounds : Molti di voi ricorderanno come in passato Changhan Kim, il CEO di PUBG Corporation, dichiarò che le microtransazioni cosmetiche presenti in PlayerUnknown's Battlegrounds non avrebbero influenzato il gameplay, ebbene a quanto pare non è così: gli oggetti cosmetici possono incidere sull'esito della partita e a dichiararlo è proprio PUBG Corp in un documento relativo alla causa contro NetEase. All'interno del famoso gioco non esistono ...

PlayerUnknown's Battlegrounds : la mappa Miramar è in arrivo anche su Xbox One : Arrivano ottime notizie per tutti i fan di PlayerUnknown's Battlegrounds impegnati nella versione per console Xbox One. Infatti, PUBG Corp ha da poco annunciato che la mappa desertica Miramar arriverà presto anche sull'ammiraglia di Microsoft.Il titolo battle royale, che ha avuto un enorme successo anche nella sua versione per console, riceverà il nuovo campo di battaglia nel mese di maggio, come riporta Videogamer. Al momento non sappiamo ...

PlayerUnknown's Battlegrounds : aggiunta a sorpresa una modalità Deathmatch : Senza che venisse anticipata da qualche tipo di annuncio o commento da parte degli sviluppatori, nelle playlist personalizzate di Playerunknown's Battlegrounds è comparsa una nuova modalità, la War Mode, che è in tutto e per tutto un vero e proprio Deathmatch.Come riporta PCGamesN, War Mode può essere giocata al momento solamente avviando una partita custom, e questo permette anche di personalizzare tutte le regole del match a nostro piacimento. ...

PlayerUnknown's Battlegrounds : vediamo un nuovo gameplay della nuova mappa Savage : La nuova mappa di PlayerUnknown's Battlegrounds si intitola Savage ed è stata presentata al pubblico qualche giorno fa.Come possiamo vedere, Game Informer condivide in rete ben ventiquattro minuti di gioco di questa nuova mappa dalle dimensioni più contenute. La mappa, attualmente disponibile per i tester, è stata realizzata con l'intento di fornire un ritmo di gioco più frenetico e intenso, per cui si tratta di una mappa più piccola delle due ...

PlayerUnknown's Battlegrounds e Grand Theft Auto V segnano una nuova pietra miliare nelle vendite su Steam : PlayerUnknown's Battlegrounds e Grand Theft Auto V sono ancora tra i giochi più venduti di Steam, riporta DSOgaming.I due titoli infatti, secondo Steamspy, hanno venduto rispettivamente 33 milioni di copie (per quanto riguarda PUBG) mentre GTA 5 di Rockstar ha superato quota 10 milioni. Questi dati si riferiscono alle sole vendite effettuiate su Steam per PC.PlayerUnknown's Battlegrounds si piazza dunque al secondo posto della classifica dei ...

PlayerUnknown's Battlegrounds : Brendan Greene parla del successo di Fortnite alla GDC 2018 : PlayerUnknown's Battlegrounds e Fortnite sono i due titoli di maggior successo nel genere battle royale, due grandi prodotti che stanno riscuotendo un enorme successo presso i giocatori. Ultimamente, il titolo di Epic ha registrato numeri ancora più alti di quelli del celebre PUBG: nel mese di febbraio, infatti, Fortnite ha incassato ben 126 milioni di dollari, superando in questo modo per la prima volta il gioco di PUBG Corps.Ma cosa ne penserà ...

Disponibile una nuova patch per la versione Xbox One di PlayerUnknown's Battlegrounds : In seguito alle ultime notizie che ci parlavano di ben 5 milioni di giocatori per PlayerUnknown's Battlegrounds su Xbox One, la versione console del titolo di Bluehole torna sotto i riflettori con interessanti novità relative alla nuova patch.Stando a quanto riportato da Gamerant, questo aggiornamento non introduce contenuti, ma è finalizzato a migliorare performance, stabilità e gestione dell'inventario.Per quanto riguarda le prime, si notano ...

Con 126 milioni di dollari incassati a febbraio Fortnite supera per la prima volta PlayerUnknown's Battlegrounds : Il grande successo riscosso da Fortnite e PlayerUnknown's Battlegrounds non è di certo una novità, i due giochi continuano a registrare numeri incredibilmente alti e, ultimamente, il titolo di Epic è stato protagonista tanto da portare gli analisti a prevedere che il battle royale possa in qualche modo "cannibalizzare" il mercato.I numeri di Fortnite tornano ancora una volta sotto i riflettori e, stando a quanto riportato da The Verge, gli ...

PlayerUnknown’s Battlegrounds Mobile è disponibile nel Play Store : PlayerUnknown’s Battlegrounds Mobile (PUBG Online) arriva sugli smartphone forte del successo ottenuto su PC e Xbox One e punta a offrire un'esperienza di gioco simile alla versione originale anche sui dispositivi mobili. L'Unreal Engine 4 offre una qualità grafica sopra la media, supportata da una comparto audio surround a 7.1 canali. L'articolo PlayerUnknown’s Battlegrounds Mobile è disponibile nel Play Store proviene da TuttoAndroid.

PlayerUnknown's Battlegrounds Mobile : parte il lancio in tutto il mondo per dispositivi iOS e Android : Il fenomenale PlayerUnknown's Battlegrounds è diventato uno dei migliori successi dello scorso anno come ormai saprete e, mentre il gioco continua a coinvolgere un pubblico numeroso su PC e Xbox One, la prossima ondata di nuovi giocatori entrerà nei campi di battaglia su dispositivi mobili a partire da oggi.Come segnala Dualshockers, lo sviluppatore PUBG Corps ha annunciato che PUBG Mobile, presentato per la prima volta alla fine dello scorso ...

Microsoft conferma : PlayerUnknown's Battlegrounds supera quota 5 milioni di giocatori su Xbox One : Il fenomeno PlayerUnknown's Battlegrounds continua a macinare numeri di tutto rispetto e, a quanto pare, le ultime informazioni riguardanti la quantità di giocatori su Xbox One erano esatte.Qualche giorno fa, si parlava di ben 5 milioni di giocatori su console, ma il traguardo non era stato confermato. Fino ad ora: Microsoft ha dichiarato che ora in PUBG su Xbox One sono presenti più di 5 milioni di utenti.Per festeggiare il risultato i ...

PlayerUnknown's Battlegrounds : la versione mobile arriva anche in Occidente : Il gioco ufficiale per mobile di PUBG, intitolato semplicemente PlayerUnknown's Battlegrounds mobile, sta finalmente per giungere anche in Occidente.Come riporta Segmentnext infatti, il gioco è stato avvistato nel Play Store canadese, per quanto non risulti comunque visualizzabile negli store di tutto l'Occidente, almeno per il momento.Dopo l'annuncio di Fortnite, era quansi inevitabile che il suo principale concorrente stesse a guardare, per ...