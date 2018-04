Pizza bianca romana alla pala del fornaio | nasce comitato per tutelare e promuovere uno

Padre Pizzarro-Guzzanti : “Elezione Papa? La fumata nera è per la porchetta - quella bianca non la dico. Non siamo in California” : Nuova spassosa incursione di Corrado Guzzanti, nei panni di monsignor Florestano Pizzarro, nella trasmissione Propaganda Live (La7). Intervistato dal giornalista Andrea Purgatori, Padre Pizzarro-Guzzanti esprime un suo rimpianto: “Ratzinger non lo volevo manda’ via, ma affiancarlo insieme a Bergoglio. A me piaceva la coppia, loro due insieme sono una cosa che te fa schiantare dalle risate. Sai quelle alchimie per cui appena li vedi ...