Piogge diffuse sulla Penisola | nevicate sulla Alpi

(Di mercoledì 11 aprile 2018) Roma - SITUAZIONE. Mentre le ultimeche fanno capo alla parte finale di una vecchia perturbazione interessano parte del Sud dello Stivale, in particolare Calabria ionica e Sicilia orientale, una nuova ed intensa perturbazione ha raggiunto il Nordovest e sta innescando le primetornano ad intensificarsi su buona parte di Piemonte e Liguria. Resto d'Italia con tempo migliore, tra schiarite e annuvolamenti medio-alti e stratiformi. Dalle prime ore della giornata la nuova perturbazione ha determinato la ripresa del maltempo su buona parte delle regioni nordoccidentali, consu Piemonte e Liguria, specie occidentali, dove si contano in alcuni casi accumuli pluviometrici di circa 20mm dalla mezzanotte a ridosso delle valli torinesi e cuneesi. Intanto il fronte avanza verso est sfiorando i confini lombardi e raggiungendo la Riviera Ligure di Levante. In quota è di ...