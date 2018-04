Pininfarina H500 HKG | svelata a Ginevra è un successo di Stile

laragnatelanews

(Di mercoledì 11 aprile 2018) Solitamente si associa il nome, il Marchioad autovetture sportive di prestigio, quali – prima tra tutte – Ferrari. La famosa casa di design da anni però si è discostata anche dalle auto di Modena, primo motivo tra tutti, un riassetto (doloroso) societario che ne ha menomato molte delle sue storiche attività. Oggi la sua struttura è più votata al design puro, non avendo più stabilimenti. Collabora in diversi settori del design, anche se il primo amore restano le auto. Torna oggi alla ribalta per un progetto tutto nuovo realizzato in collaborazione con un Gruppo Societario Automobilistico di Hong Kong, la Hybrid Kinetic, con la quale sta sviluppando e continuerà nei prossimi anni, un grande lavoro per applicazione dei propulsori Ibridi ad autovetture dal design e dalla industrializzazione di grande prestigio., che non è seconda a nessuno, data la ...