Piazza Affari | amplia il rialzo Saipem

BORSA ITALIANA OGGI/ Milano news : Piazza Affari attende Draghi (11 aprile 2018) : BORSA ITALIANA news. OGGI per Piazza Affari non ci sono molti dati macroeconomici. Atteso però un discorso di Mario Draghi. Gli aggiornamenti sulle azioni più importanti(Pubblicato il Wed, 11 Apr 2018 03:16:00 GMT)

Piazza Affari in rialzo con Telecom - industriali e petroliferi : FTSE MIB +0 - 52% : Oggi il presidente della Cina, Xi Jinping, ha promesso di tagliare i dazi sulle importazioni al fine di aprire l'economia del paese, aggiungendo che punta a incrementare il limite delle quote in mano ...

Incremento di mezzo punto percentuale per Piazza Affari - Tim sempre sotto i riflettori : MILANO , Finanza.com, Le rassicurazioni arrivate dal presidente cinese Xi Jinping, che ha promesso nuove liberalizzazioni e maggiore apertura dell'economia alle imprese estere, permettono al listino milanese, ed alle altre piazze europee, di chiudere la seduta con il segno più. All'interno del Ftse Mib, che ha terminato in rialzo di mezzo punto ...

Borse UE in rialzo - poco mossa Piazza Affari : Teleborsa, - poco mossa la borsa di Milano , che non si allinea all'andamento rialzista delle altre Borse di Eurolandia. Il clima si è rasserenato grazie anche all'apertura della Cina al commercio ...

Piazza Affari positiva - su apertura commerciale della Cina. Scatto di Telecom - acquisti anche su Saipem : Il presidente cinese intende aprire ulteriormente la Cina al mondo, espandendo le importazioni di beni da altri paesi; tra le misure contemplate, anche quella di abbassare i dazi sulle importazioni ...

Piazza Affari apre in positivo : primo Ftse Mib +0 - 56% : Apertura positiva per la Borsa di Milano, con l'indice Ftse Mib che a Piazza Affari sale dello 0,56% a 23.182,23 punti.

BORSA ITALIANA OGGI/ Milano news : Piazza Affari cerca di stare sopra i 23.000 punti (10 aprile 2018) : BORSA ITALIANA news. OGGI per Piazza Affari non ci sono particolari dati macroeconomici. Importante verificare se chiuderà sopra quota 23.000. Gli aggiornamenti sulle azioni più importanti(Pubblicato il Tue, 10 Apr 2018 03:44:00 GMT)

Itema si prepara a sbarcare a Piazza Affari. Vede IPO entro primo semestre : Teleborsa, - Itema ha presentato oggi, 9 Aprile, domanda di ammissione a quotazione delle proprie azioni ordinarie sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana, ...

Salvatore Ferragamo scivola a Piazza Affari dopo un downgrade : Teleborsa, - Si muove con debolezza Ferragamo, che mostra una variazione percentuale negativa dello 0,58% rispetto alla seduta precedente. A pesare sulle azioni, sono le valutazioni fornite dagli ...

“Piazza Affari” : A Palermo una fiera cult : Esclusiva, interessante ed intrigante, a Palermo ogni fine settimana a partire dal 20 aprile, si potrà andare alla ricerca

Itema si prepara a sbarcare a Piazza Affari. Vede IPO entro primo semestre : Itema ha presentato oggi, 9 Aprile, domanda di ammissione a quotazione delle proprie azioni ordinarie sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana, ricorrendone i ...

Piazza Affari in timido rialzo in avvio : apertura sull'ottovolante per Telecom - attesa per le liste : A livello nazionale si guarda ancora alla sfera politica in vista del secondo giro di consultazioni tra il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e le forze politiche per cercare di formare ...

TIM in altalena a Piazza Affari - si riunisce il CdA : Teleborsa, - Si muove in ribasso il titolo Telecom Italia, , -1,29%, in netta controtendenza rispetto al resto del listino milanese nel complesso positivo. Sul titolo pesa il nervosismo degli ...