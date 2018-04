Perugia alla Final Four di Champions

Volley - Champions League : missione compiuta - Perugia alla Final Four : ROMA - Perugia vola alla Final Four di Champions League. E' una sconfitta dal sapore dolce quella incassata dagli umbri in Siberia dove, nel ritorno dei Playoffs 6, il Lokomotiv Novosibirsk si impone ...

Sase denuncia FlyVolare e punta alla crescita aeroporto di Perugia : Teleborsa, - Sase, società di gestione dell'aeroporto internazionale dell'Umbria "San Francesco d'Assisi" di Perugia, ha depositato una denuncia penale per truffa contrattuale alla Procura della ...

Sase denuncia FlyVolare e punta alla crescita aeroporto di Perugia : Sase, società di gestione dell'aeroporto internazionale dell'Umbria "San Francesco d'Assisi" di Perugia, ha depositato una denuncia penale per truffa contrattuale alla Procura della Repubblica nei ...

Serie B - doppietta di Di Carmine alla Pro Vercelli : il Perugia è a 5 punti dalla serie A : Il Perugia vince a Vercelli, mentre Brescia ed Entella pareggiano, negli ultimi recuperi di serie B. Ora finalmente tutte le squadre sono in pari e la classifica ha una fisionomia definitiva. Si ...

Perugia - allarme bomba in piazza : intervengono gli artificieri : Perugia allarme bomba in centro a Perugia. E' accaduto intorno alle 13, quando uno zainetto abbandonato sulle scale del Duomo ha creato momenti di paura. In pochi minuti piazza IV Novembre è stata ...

Civitanova e Perugia in vantaggio nella alla finale : ... dove siamo alle ultime partite di Ngapeth: il francocamerunese annuncia il passaggio al Kazan, dove prenderà il posto di Leon, il cubano-polacco considerato il miglior schiacciatore al mondo, ...

Perugia - alla Città della Domenica per Pasqua caccia alle uova e ai nuovi cuccioli : Il parco perugino, che ha appena inaugurato una nuova stagione turistica, si prepara a ricevere i suoi ospiti con una ricca programmazione, a partire dagli spettacoli: sabato 31 marzo quello del ...

Volley - sorpresa Ravenna battuta Perugia : alla bella : Ravenna-Perugia 3-2 , 20-25, 25-23, 27-25, 29-31, 15-12, BUNGE Ravenna: Orduna 3, Poglajen 12, Diamantini 8, Buchegger 33, Raffaelli 15, Georgiev 6, Marchini 0, Goi , L, , Gutierrez 1, Pistolesi 0, ...

Volley - Playoff Scudetto : Civitanova-Modena - che sfida in semifinale! Perugìa costretta alla bella da Ravenna : I Playoff Scudetto di Volley maschile conoscono le prime due semifinaliste: Civitanova e Modena hanno stacco il pass e proseguono la propria avventura verso il tricolore. Perugia è stata costretta a gara3 da Ravenna. Trento e Verona, invece, si affronteranno nella bella prevista il prossimo weekend per decidere chi potrà continuare a sognare in grande. Civitanova ha dovuto sudare al PalaBanca di Piacenza, ha sofferto contro la grinta dei Lupi ...