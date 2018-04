Perché per la Cina non è il momento della guerra fredda con gli Usa

La stampa spagnola esultava Perché il Barcellona aveva pescato la Roma al sorteggio di Champions : "Un bombon", "va bene". Così titolavano i principali quotidiani sportivi spagnoli al momento del sorteggio. Quando cioè il Barcellona, favorito per la vittoria della Champions League, pescava la Roma, considerata un'outsider della competizione.Il giorno dopo il trionfo dei giallorossi sui catalani, il tono della prensa cambia totalmente. "Fallimento senza scuse", titola Sport; "La caduta di Roma", è il titolo de Il Mundo ...

Fare sport avendo una protesi? 'Sì - Perché il corpo non ha limiti' : ... come conferma uno studio American shoulder and elbows surgeons , Ases, è consigliata in quasi tutti i casi: in particolare, il 100 per cento dei chirurghi consiglia sport a basso impatto , ...

Governo - Rosato (Pd) vs Travaglio : “Stiamo all’opposizione - Perché alternativi al M5S”. “Ma non a Forza Italia” : Botta e risposta serrato a Dimartedì (La7) tra il direttore de Il Fatto Quotidiano, Marco Travaglio, e il deputato Pd, Ettore Rosato. Il vicepresidente della Camera dei Deputati ribadisce che il Pd è alternativo al M5S. “Intanto scopriamo che siete alternativi a M5S e alla Lega, ma non a Forza Italia” – osserva Travaglio – “Avete fatto una legge elettorale, che era notoriamente fatta apposta per consentire al Pd e a ...

Bufala BFF su Facebook : la parola diventa verde ma Perché account non è protetto : C'era da aspettarselo: la Bufala BFF Facebook e della famosa parola che deve diventare verde nei commenti del social per verificare se il proprio account sia sicuro torna prepotentemente in queste ore. Non a caso, in concomitanza con l'intervento chiarificatore di Mark Zuckeerberg presso il Senato statunitense, in un momento in cui il discorso sicurezza è cruciale, dopo lo scandalo dei dati di ben 87 milioni di profili sparsi per il mondo ...

Perché far fallire la tua startup può essere un successo : Per molte startup superare i primi anni di vita è un ostacolo. Ma per l'imprenditore Dusi il fallimento non deve frenare l'inventiva e l'intraprendenza

Uomini e Donne/ Sossio Aruta risponde alle critiche : "Ecco Perché partecipo al programma" (Trono Over) : Uomini e Donne, anticipazioni trono over. Sossio Aruta, per il pubblico a casa, dovrebbe lasciare il programma. Lui spiega il vero motivo per cui rimane...(Pubblicato il Wed, 11 Apr 2018 07:05:00 GMT)

Perché far fallire la tua startup può essere un successo : (Foto: Andrea Dusi, fondatore di Wish Days e Impact School) “Il tasso di fallimento delle startup si aggira intorno al 96%“. Parola di Andrea Dusi, imprenditore 40enne, papà di Wish Days e Impact School. È vero, i numeri sono impietosi: 9 startup su 10 non sopravvivono ai primi 3 anni di attività. Tra le principali cause di fallimento, l’incapacità di reggere la competizione (14%), l’assenza di un modello di business sostenibile ...

SCUOLA/ Studentessa si uccide Perché non ha finito gli esami : chi ci salva dall'errore di Erode? : Giada si è suicidata perché non ha retto alla vergogna di non avere finito gli esami e di non potersi laureare. Diventare un'altra persona è equivalso a morire. MAURO LEONARDI(Pubblicato il Wed, 11 Apr 2018 06:10:00 GMT)SCUOLA/ Finge la laurea, poi si suicida: quando il falso "io" non dà scampo, di L. CampagnerSCUOLA/ Lo spazio sacro dove i bambini insegnano ai grandi, di C. Bagnoli

Matteo Salvini pronto a scaricare Silvio Berlusconi : Perché lo può fare dopo il 29 aprile : Mentre si allontana un'ipotesi di intesa di governo tra Matteo Salvini e Luigi Di Maio , ad Arcore il centrodestra prova a ricompattarsi. Un tentativo che però non dura molto visto che il leader della ...

Dove - come e Perché è meglio prenotare un viaggio con un'agenzia locale : Esiste una piattaforma, Evaneos , che mette in contatto i viaggiatori di tutto il mondo con le agenzie viaggi di tutto il mondo. L'idea è venuta a due imprenditori francesi, Éric La Bonnardière e ...

Vittorio Feltri : vi spiego Perché le banche vanno malissimo - e falliscono - : Ci siamo sempre chiesti per quale motivo le banche falliscano o vadano da cani. E sinceramente non lo avevamo mai capito. Esse infatti raccolgono i risparmi dei cittadini, li accantonano ed ...

Perché Uber si è buttato - anche - sul business delle bici elettriche - in breve : Dove i competitor sono molti e agguerriti, da Ofo, la start up che cresce più velocemente al mondo , a Mobike, recentemente acquistata dai cinesi di Meituan Dianping per 2,7 miliardi di dollari .

Alimentazione : ecco Perché i bambini non mangiano volentieri le verdure : “Mangia le verdure” è la raccomandazione trita e ritrita che genitori esausti continuano a fare ai figli riluttanti a tavola da generazioni. Convincere i bambini a mangiare le verdure è difficile in parte perché i loro gusti non sono sempre educati durante l’infanzia ad accettare il sapore amaro delle verdure. E questa incapacità di incoraggiare il gradimento per le verdure non è dovuta semplicemente al fatto che il bambino fa le smorfie al ...

La politica è morta Perché i leader sono più importanti dei partiti : Ma senza di esso, rischiamo di collassare in un mondo in cui la politica è governata solo dal culto dell'uomo solo al comando.