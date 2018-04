Perché la Nasa ha spedito campioni di sperma umano nello spazio

wired

(Di mercoledì 11 aprile 2018) È possibile concepire? No, niente di morboso. Nessun riferimento a congetture su rapporti sessuali tra astronauti sulla Stazione spaziale internazionale (Iss). Ma farsi delle domande (scientifiche) è più che lecito e gli esperti dellanon se ne stanno certo con le mani in mano. Così, per capire se unotozoo sia in grado di fecondare una cellula uovo, a inizio aprile hanno inviato con il Falcon9 di SpaceXcongelati die di toro alla volta della Iss. Osservare se losi attivi e come si muova potrebbe fornire dettagli su questi processi biologici impossibili da osservare sulla Terra. L’esperimento si chiama Micro-11 ed è gestito dall’Ames Research Center della, con sede nella Silicon Valley in California. L’obiettivo è studiare in che modo le condizioni di microgravità influenzino loe se incidano sulla ...