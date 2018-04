Perché far fallire la tua startup può essere un successo : (Foto: Andrea Dusi, fondatore di Wish Days e Impact School) “Il tasso di fallimento delle startup si aggira intorno al 96%“. Parola di Andrea Dusi, imprenditore 40enne, papà di Wish Days e Impact School. È vero, i numeri sono impietosi: 9 startup su 10 non sopravvivono ai primi 3 anni di attività. Tra le principali cause di fallimento, l’incapacità di reggere la competizione (14%), l’assenza di un modello di business sostenibile ...

Matteo Salvini pronto a scaricare Silvio Berlusconi : Perché lo può fare dopo il 29 aprile : Mentre si allontana un'ipotesi di intesa di governo tra Matteo Salvini e Luigi Di Maio , ad Arcore il centrodestra prova a ricompattarsi. Un tentativo che però non dura molto visto che il leader della ...

Perché le regionali in Molise e Friuli sono cruciali per fare un governo? : È l'appuntamento più vicino: Luigi Di Maio ha ben capito la rilevanza politica di questo voto ed è impegnato da giorni , in questi e nei prossimi, in una martellante campagna elettorale sul ...

“Perché non esci?” - ma quando apre la porta - l’orrore. La sorella cerca disperatamente di far uscire dalla cameretta suo fratello di appena 12 anni - ma quando guarda dallo spioncino si trova di fronte una scena agghiacciante : un altro terribile caso tutto italiano : Una brutta, terribile storia che ci arriva da Torino, dove un ragazzino di 12 anni è morto poco dopo mezzanotte all’ospedale Maria Vittoria. Era arrivato su un’ambulanza del 118 dopo essere stato ritrovato nella sua camera da letto con un laccio intorno al collo. La corda era legata al letto a castello. Non è ancora chiaro se si tratti di un suicidio o di un gioco finito in tragedia, ma gli investigatori hanno trovato un ...

Fara - presidente Eurispes : «Italia patria della corruzione? Una menzogna - vi spiego Perché» : Quando realizzammo il nostro quarto rapporto sulla pornografia, un esponente del mondo ecclesiale ci disse: per chi viene a confessarsi la pornografia è sempre quella che maneggiano gli altri, di sé ...

Soros investirà in Bitcoin. Ma Perché farlo ora che la mania è finita? : Il 28 gennaio scorso al World economic forum George Soros diede letteralmente spettacolo. Ogni frase, ogni affondo meritava un titolo a parte. Quello a Facebook il più noto di tutti, il suo tempo è ...

Sappiamo dove sono e Perché si formano. Cosa fare per le buche di Roma? : Più di 90 voragini all’anno nella città eterna, 28 zone a rischio frana e 383 fenomeni franosi, 250mila cittadini a rischio alluvioni: è il tremendo ‘bollettino’ sulla città di Roma emerso dal primo 'Rapporto sul rischio idrogeologico nella Capitale' curato dall'Autorità di distretto idrografico dell'Italia centrale. Secondo il rapporto da una media annuale di 16 voragini ...

ODIFREDDI CACCIATO DA REPUBBLICA/ Scalfari smontato su intervista Papa : ecco Perché Calabresi lo allontana : ODIFREDDI CACCIATO da REPUBBLICA: fatale il post su Scalfari e la fake intervista al Papa. “La verità non interessa!”, il duro attacco del matematico, silurato dal direttore Calabresi(Pubblicato il Wed, 04 Apr 2018 10:42:00 GMT)

Brindisi : emofiliaco non curato al pronto soccorso Perché non c'è il farmaco : Per la cronaca il farmaco fattore VIII, passata l'emergenza, è stato poi inviato al Perrino dall'ospedale di Francavilla Fontana, assicurando al ragazzo la prosecuzione della terapia. #malasanità

Brindisi : emofiliaco non curato al pronto soccorso Perché non c'è il farmaco : Storia incredibile quella che ci arriva dalla Puglia, precisamente da Brindisi, dove la madre di un giovane di 16 anni ha vissuto nella giornata di Pasqua un vero e proprio incubo dovuto all'impossibilità di curare il figlio presso il locale ospedale per mancanza del farmaco necessario. Stando al racconto dei familiari il ragazzo, affetto da emofilia A grave, è giunto al pronto soccorso dell'Ospedale Perrino di Brindisi nel pomeriggio della ...

Italiano morto a Istanbul - media turchi : “Colpito da infarto - cranio fracassato Perché è caduto sugli scogli” : Ha avuto un infarto ed è caduto sugli scogli dove si è fracassato il cranio. Infine è stato trascinato dalla corrente in mare. E’ così, secondo la stampa turca, che è morto Alessandro Fiori, il manager originario di Soncino (Cremona) il cui cadavere è stato ritrovato venerdì. Era partito per la metropoli turca il 12 marzo e due giorni dopo di lui non si era saputo più nulla. Il suo cadavere è stato visto da alcuni passanti in acqua, nei ...

Serie A - Perché l'accordo tra Sky e Mediaset può far saltare il calcio in televisione : lo scenario catastrofico : l'accordo tra Sky e Mediaset mette a rischio la Serie A in televisione. L'intesa non riguarda formalmente il calcio, ma come spiega Il Fatto Quotidiano , sul pallone può avere pesantissime conseguenze.

Fabrizio Corona : “Lancio nuova marca” - giallo sul nome scelto dall’ex re dei paparazzi. Uscito da poco dal carcere cerca di riavviare gli affari. Perché ha chiamato così la sua ultima linea di abbigliamento? La verità : Fabrizio Corona libero vuol dire tante cose. Si è detti della nuova vita dell’ex re dei paparazzi, voglioso di sistemarsi, sposarsi di nuovo e avere un altro figlio. Intanto, però, gli affari devono sempre essere portati avanti, e così l’ultima iniziativa commerciale è questa: “Adalet”, termine che in turco sta per ”giustizia”, ed è questo il nome che Fabrizio Corona ha dato alla sua nuova linea di abbigliamento. ...

E' il momento di fare il backup dei vostri dati. Ecco Perché : ... May 21, 2016 Per queste ragioni le copie di backup - ovvero duplicati dei file originali che si possono conservare in caso di problemi tecnici - sono una pratica sempre più indispensabile nel mondo ...