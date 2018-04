ilpost

: Perché Cannes e Netflix non vanno d’accordo - ilpost : Perché Cannes e Netflix non vanno d’accordo - ilposticino : Perché Cannes e Netflix non vanno d’accordo - notiveri : Perché Cannes e #Netflix non vanno d’accordo: Il più importante festival di #cinema al mondo non vuole i film di… -

(Di mercoledì 11 aprile 2018) Il più importante festival di cinema al mondo non vuole i film diin concorso;, per ripicca, potrebbe non portarli nemmeno fuori concorsonond’accordo Il Post.