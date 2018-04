Per Mainetti primo ciak di Freaks Out

Freaks Out - iniziate le riprese dell’oPera seconda di Mainetti : nel cast ancora Claudio Santamaria : Lo chiamavano… Gabriele Mainetti. Sono iniziate le riprese di Freaks Out, l’attesa opera seconda del regista de Lo chiamavano Jeeg Robot. Ad annunciarlo è la fedele e lungimirante Lucky Red con un comunicato ultrapop a vocazione hollywoodiana. “Il cielo azzurro solcato da una nuvola di fumo nero. La macchina da presa lentamente scivola verso il basso. Il fumo diventa sempre più denso e scuro. Quando la nebbia si dirada ecco apparire…”, recita ...

Casting Per il nuovo film di Gabriele Mainetti Video : Oggi vi proponiamo la possibilita' di prendere parte ai Casting per il nuovo film diretto da Gabriele Mainetti, giunto al successo grazie al suo Lo chiamavano Jeeg Robot. I Casting Casting aperti per il nuovo film diretto da #Gabriele Mainetti, che ha per titolo provvisorio Freaks Out. In particolare si cercano figurazioni speciali e generiche tra i 18 e i 70 anni, uomini e donne. Si precisa che essendo un film d'epoca non verranno accettati ...