Per la procura voleva rapinare l' autogrill | scafatese rischia processo

Inchiesta Consip - Renzi in procura Per difendere il ministro Lotti. Ma l’ex ad conferma le accuse : Matteo Renzi è stato ascoltato in procura nell'ambito dell'Inchiesta Consip come persona informata sui fatti. Nel corso della testimonianza, Matteo Renzi ha provato a chiarire il ruolo del ministro Lotti, che all'epoca era sottosegretario alla presidenza del Consiglio, che secondo l'accusa avrebbe avvertito l'ex ad di Consip in merito all'esistenza di un'Inchiesta in corso sugli appalti gestiti dalla centrale degli acquisti.Continua a leggere

Crollo a Montedoglio - battaglia di Perizie. Per la Procura crepa sottovalutata. La difesa : 'Colpa della mancata manutenzione degli argini' : Perché avvenne il Crollo alla diga di Montedoglio? Il disastro poteva essere evitato? Sono questi alcuni degli interrogativi ai quali il processo che è entrato nel vivo oggi dovrà dare una risposta. E'...

La Procura chiede l'archiviazione dell'esposto sul Montefiore - 'OPerato in trasparenza' : Il sostituto Procuratore di Forlì, Filippo Santangelo, ha comunicato all'amministrazione comunale di Cesena la richiesta d'archiviazione di un procedimento avviato a seguito di un esposto del Comitato ...

La procura di Firenze chiede la condanna a 3 anni Per Denis Verdini nel processo Per la bancarotta della Società toscana di edizioni : Il pm Luca Turco ha chiesto di condannare a 3 anni Denis Verdini nel processo per bancarotta fraudolenta della Società toscana di edizioni che dal 1998 al 2014, anno del fallimento, ha pubblicato Il Giornale della toscana, quotidiano venduto assieme a Il Giornale.Turco ha chiesto condanne anche per altri amministratori imputati: 2 anni e 6 mesi per Pierluigi Picerno, ad dal 2007 al 2012 poi liquidatore; 2 anni per Massimo Parisi, nel cda ...

Nuoto - Filippo Magnini ascoltato dalla Procura Per violazione norme antidoping. Posizione già archiviata : Filippo Magnini si è recato in mattinata presso la Procura antidoping di Nado Italia. L’ex Campione del Mondo è stato ascoltato per la seconda volta in merito all’inchiesta penale antidoping della Procura di Pesaro. Il nuotatore, già ascoltato il 30 ottobre, è stato sentito per un paio di ore. Recentemente ritiratosi dall’attività agonistica, Filippo Magnini attende la decisione in merito a un possibile deferimento al Tribunale ...

Tangenti sanità Milano - in procura segnalazioni di pazienti che ritengono di aver subito danni dalle oPerazioni : Un approccio più “interventista” del necessario per il gip di Milano, “un delinquente vero” secondo il collega Carmine Cucciniello (anche lui arrestato), “a caccia di denaro è disperato” per un altro medico radiologo. Gli arresti domiciliari per Giorgio Maria Calori, responsabile dell’unità operativa di Chirurgia ortopedica riparativa, professore a contratto all’università di Milano dal 2002 ...

Caso Giuseppe Uva. Procura chiede riaPertura processo : “Morte causata da polizia e carabinieri” : Giuseppe Uva morì nel 2008 in seguito a un arresto: otto tra carabinieri e poliziotti sono stati assolti in primo grado, ma ora la Procura Generale chiede di riaprire il dibattimento in appello: "Fu omicidio preterintenzionale".Continua a leggere

Scontro tra treni in Puglia - La Procura di Trani chiede rinvio a giudizio Per 18 Persone : L a Procura delle Repubblica di Trani ha chiesto il rinvio a giudizio per 18 persone e una società , coinvolti a vario titolo, nello Scontro tra i due treni dello scorso 12 luglio 2016 sulla tratta ...

Parma - morto bimbo di 18 mesi dopo due giorni di febbre alta/ La Procura ha aPerto un’inchiesta : Parma, morto bimbo di 18 mesi dopo due giorni di febbre alta: la Procura ha aperto un’inchiesta. E’ avvenuto nella giornata di mercoledì, con il piccolo giunto in arresto cardiaco(Pubblicato il Sun, 08 Apr 2018 12:02:00 GMT)

Mps - procura di Milano chiede proscioglimento Per Viola e Profumo : Da parte dei vertici di Mps, imputati a Milano nell'inchiesta sulla contabilizzazione non corretta nei bilanci della banca senese dei derivati Santorini e Alexandria, 'non c'è stata l'intenzione di ...

Marina Militare - elicottero caduto : la Procura di Roma indaga Per omicidio colposo : La Procura di Roma ha aperto un fascicolo di indagine per omicidio colposo in riferimento all’incidente verificatosi nella tarda serata di ieri nel Mediterraneo Centrale, dove è caduto un elicottero della Marina Militare impegnato in una esercitazione. Nell’incidente ha perso la vita lo specialista di volo Andrea Fazio. L'articolo Marina Militare, elicottero caduto: la Procura di Roma indaga per omicidio colposo sembra essere il ...

BRESCIA - BIMBA DI 4 ANNI MORTA Per OTITE DOPO RIFIUTO RICOVERO/ Gottolengo : 2 ospedali segnalati alla Procura : BRESCIA, BIMBA di 4 ANNI MORTA di OTITE in forma acuta: Gottolengo, ultime notizie e caso segnalato in Procura. È stata rimandata a casa da due ospedali diversi nel BRESCIAno(Pubblicato il Fri, 06 Apr 2018 12:42:00 GMT)