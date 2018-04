Pensioni | ultimissime ad oggi 11 aprile su requisiti 2019 e vitalizi

Blastingnews

(Di mercoledì 11 aprile 2018) Le ultime novità sullead11mettono in evidenza la riforma Fornero, i nuoviper andare in quiescenza a partire dal 1° gennaioe la questione. Come previsto, sta facendo discutere mezza Italia il testo contenuto nell'ultima circolare dell'Inps, dove viene riportato il dato su quei lavoratori che non hanno raggiunto 20 anni di contributi e che possono accedere alla pensione a 71 anni di età. In tanti, nella giornata di ieri, si sono scagliati di nuovo contro le istituzioni, domandando come possano pensare che una persona occupata in lavori usuranti possa anche solo pensare a resistere così a lungo per guadagnarsi l'assegno previdenziale. Abolizione riformaFornero Sul Sole 24 Ore di ieri è apparso un interessante articolo a cura di Vincenzo Galasso, professore ordinario di Economia all'Università Bocconi di Milano. Oggetto di ...