Pensioni | in quasi 400mila lasciano l' Italia e volano all' estero

Pensioni/ Dall’Inps quasi 400mila assegni all’estero. Più di 59mila i pensionati in fuga : PENSIONI Inps erogate all'estero in quasi 400mila casi. Secondo i dati di Itinerari previdenziali, sono più di 59mila i pensionati in fuga dall'Italia(Pubblicato il Wed, 11 Apr 2018 16:49:00 GMT)

Pensioni - il 70 - 8% è sotto i mille euro Redditi Irpef 2016 - sotto i 15 mila euro quasi un contribuente su due - Grafico : Quelle erogate nel 2018 sono 17,88 milioni, di queste 12,8 milioni sono inferiori a 1.000 euro. Si arriva all’86,6% per le donne

Quasi 6 milioni a rischio povertà Nel 2050 sarà uno tsunami Ecco lo studio choc sulle Pensioni : Sono 5,7 milioni i lavoratori che rischiano di alimentare le fila dei poveri in Italia entro il 2050. E' quanto emerge dal focus Censis Confcooperative "Millennials, lavoro povero e pensioni: quale futuro?" in cui si spiega come il ritardo nell'ingresso nel mondo del lavoro, la discontinuita' contributiva e la debole dinamica retributiva di molte attivita' lavorative rappresentano un pericoloso mix per il futuro previdenziale e la tenuta sociale ...

Pensioni - via prima di 60 anni : dal 2014 quasi mezzo milione : A che età si va davvero in pensione in Italia? È la domanda che risuona in questi giorni di campagna elettorale con alcuni partiti che hanno messo sul banco degli imputati la durissima...