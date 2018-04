Pedofilia | Papa chiede scusa | incontrerò vittime pedofilia Cile

Papa - dolore per casi Pedofilia in Cile : ANSA, - CITTA' DEL VATICANO, 11 APR - Le testimonianze raccolte in Cile, sui casi di pedofilia da parte del clero, mostrano "molte vite crocifisse e confesso che questo mi causa dolore e vergogna". Lo ...

Papa Francesco sui casi di Pedofilia nel clero in Cile : "Provo dolore e vergogna" : Le testimonianze raccolte in Cile, sui casi di pedofilia da parte del clero, mostrano "molte vite crocifisse e confesso che questo mi causa dolore e vergogna". Lo scrive Papa Francesco ai vescovi Cileni dopo le indagini effettuate dal suo inviato nel Paese latinoamericano, mons. Charles Scicluna.Il Pontefice ha deciso di convocare i vescovi Cileni a Roma "per dialogare sulle conclusioni" della visita del suo inviato in Cile monsignor Charles ...

Scandalo Pedofilia in Cile/ Inviato Papa incontra vittima Karadima “ora ascoltato”. Vaticano non ‘insabbia’ : Scandalo pedofilia in Cile: l'Inviato del Papa Mons. Scicluna ha incontrato le vittime del sacerdote Karadima. Cruz, «ora mi sono sentito ascoltato e accolto». Il Vaticano non insabbia(Pubblicato il Wed, 21 Feb 2018 19:40:00 GMT)

Scandalo Pedofilia : Papa Francesco nell'occhio del ciclone : Papa Francesco è al centro della peggiore crisi del suo quinquennio di pontificato. La causa? lo Scandalo legato agli abusi sessuali all'interno della Chiesa. Il Santo Padre ha sempre goduto di grande popolarità e stima da parte dei fedeli perché dice le cose giuste al momento giusto. Lo ha fatto anche quando ha promesso "tolleranza zero" nei confronti di tossicodipendenti e spacciatori, esprimendo il suo cordoglio e la sua compassione per le ...

Pedofilia in Cile - ‘il vescovo Barros guardava’. La lettera di un abusato sfida il Papa : Il caso Karadima-Barros è un incidente serio nell’attuale fase del pontificato. Un affare di Pedofilia e di occultamento di abusi che chiama in causa la vigilanza di Papa Francesco, l’atteggiamento di insistita negligenza (tardivamente ammesso) del cardinale Francisco Javier Errazuriz, già arcivescovo di Santiago del Cile e attualmente membro del Consiglio speciale dei 9 cardinali che assistono il pontefice, nonché il funzionamento degli ...

Il Papa ha mandato un inviato in Cile per fare approfondimenti sui casi di Pedofilia che coinvolgono il vescovo Barros : Il Papa ha deciso di mandare un inviato in Cile per fare approfondimenti sui casi di pedofilia che coinvolgono il vescovo Juan Barros e di cui si è parlato nelle scorse settimane durante il viaggio del Papa in Sudamerica. Nel The post Il Papa ha mandato un inviato in Cile per fare approfondimenti sui casi di pedofilia che coinvolgono il vescovo Barros appeared first on Il Post.

Pedofilia : Papa invia Scicluna in Cile : ANSA, - CITTA' DEL VATICANO, 30 GEN - Il Papa manda un suo inviato in Cile per approfondimenti sul caso 'Pedofilia'. "A seguito di alcune informazioni recentemente pervenute in merito al caso di mons. ...

Vescovo Juan Barros - il Papa manda un inviato in Cile per indagare sui casi di Pedofilia : In modo clamoroso si riapre il caso del Vescovo Cileno Juan Barros, Vescovo di Osorno. È stato lo stesso Papa Francesco che "a seguito di informazioni recentemente pervenute" ha inviato a Santiago del Cile l'arciVescovo di Malta Charles Scicluna, presidente del Collegio per l'esame dei ricorsi in materia dei "delicta graviora", tra i quali appunto quelli di pedofilia, "per ascoltare coloniche che hanno espresso la volontà di ...