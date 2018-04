“Peccato…” Tristezza infinita a L’Eredità Il concorrente si porta a casa un bel

caffeinamagazine

(Di mercoledì 11 aprile 2018) Lo spettacolo continua. Lo spettacolo de, intendiamo. Perché il programma va avanti nonostante il conduttore “originale” – Fabrizio Frizzi – sia venuto a mancare. Fabrizio Frizzi è morto a Roma, il 26 marzo 2018 per un’emorragia cerebrale. Il conduttore, come si è venuto a sapere solo dopo la sua morte, aveva dei tumori inoperabili e sapeva che sarebbe morto a breve. Ovviamente, però, aveva tenuto tutto per sé e non aveva detto niente al pubblico che, invece, era convinto che il suo male fosse passeggero. Frizzi infatti ebbe un’ischemia a ottobre 2017 mentre registrava una puntata de. Poi era stato ricoverato al Policlinico Umberto I di Roma ed era tornato alla conduzione del programma a dicembre 2017. Quando era tornato, aveva specificato che stava ancora lottando e che sarebbe diventato testimone della malattia qualora fosse guarito. Ma niente. Ora, alla ...