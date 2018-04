: #News #Pd, renziani vogliono presto congresso - CybFeed : #News #Pd, renziani vogliono presto congresso - Roky99760738 : RT @soemiade: @Omantini @laisa29 @AndreaOrlandosp @repubblica I renziani non vogliono niente. Vogliono solo stare all'opposizione senza imm… -

In vista dell'Assemblea nazionale del Pd, isi preparano a chiedere la convocazione delin autunno o, al più tardi, a febbraio 2019,secondo diverse fonti. Se si convocherà il, resterà in carica il presidente Orfini, come da statuto.L'alternativa sarebbe scegliere un segretario che s'impegni a indire le primarie prima delle europee del maggio 2019. La discussione nel Pd è ancora aperta,ma i dirigenti vicini a Renzi vedono ilcome "unica soluzione".(Di mercoledì 11 aprile 2018)