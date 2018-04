Pd | donne contro donne | stupisce appello pro Lega e M5S

Le donne del Pd contro i vertici (uomini) del partito : «Non ci fidiamo più di voi» : Bisogna togliere il punto interrogativo alla domanda che Vanity Fair si poneva già qualche giorno fa sulla presenza femminile nel partito Democratico. Non è più una domanda, ma un’affermazione: il Pd ha un problema con le donne. Sono state le stesse donne democratiche a metterlo nero su bianco. LE FIRMATARIE Oltre 450 donne Dem hanno firmato l’appello promosso da Francesca Puglisi, già presidente della Commissione contro il femminicidio del ...

GIORDANO MAZZOCCHI/ Uomini e donne - brutto colpo da Nilufar e scontro con Nicolò Ferrari : GIORDANO MAZZOCCHI a Uomini e Donne: il corteggiatore di Nilufar Addati dopo aver visto il bacio tra la tronista e il rivale Nicolò Ferrari lascia il programma.(Pubblicato il Mon, 09 Apr 2018 15:30:00 GMT)

Blitz di Forza Nuova contro l’aborto davanti alla Casa delle donne : “194 strage di Stato” : Forza Nuova ha affisso questa mattina uno striscione per protestare contro l'aborto, davanti alla sede dell'associazione Casa Internazionale delle Donne. "194 strage di Stato" si leggeva sullo striscione prontamente rimosso e denunciato ai carabinieri.Continua a leggere

Asia Argento - la vergogna sessuale contro Luca Barbareschi : 'Chissà quante donne potrebbero...' : 'Roba da mentecatti', l'ha definita Luca Barbareschi . L'attore e produttore cinematografico ha espresso il suo durissimo giudizio sullo 'scandalo Weinstein' e le accuse di molestie sessuali nel mondo ...

Uomini e donne/ Tina contro Gemma - parla un corteggiatore : "La Galgani ha raggiunto il fondo!" (Trono Over) : Uomini e Donne, anticipazioni trono over. Nuove accuse per Gemma Galgani: il corteggiatore di Tina Cipollari, Amedeo Venza, dichiara: "Ha raggiunto il fondo"(Pubblicato il Sat, 07 Apr 2018 07:35:00 GMT)

Luca Barbareschi con Fausto Brizzi/ Contro #MeToo "Condanno chi maltratta le donne ma..." : Luca Barbareschi difende Fausto Brizzi dalle accuse di molestie sessuali e attacca duramente i promotori della campagna social #MeToo. Poi però arriva il chiarimento del conduttore(Pubblicato il Fri, 06 Apr 2018 22:55:00 GMT)

Processo alla storia : giudice Roia assolve Steve Jobs. Ma denuncia i “Crimini contro le donne” : Magistrato per vocazione, attore per caso e scrittore pungente per denunciare “Crimini contro le donne”. Fabio Roia è, a tutti gli effetti, un lottatore di giustizia. Il gentiluomo dei diritti offesi, ignorati, calpestati. Scende dal palco del teatro Manzoni dove ha interpretato praticamente se stesso, presidente della Corte al Processo alla storia, format cultural/itinerante ideato da Elisa Greco. Sul banco degli imputati Steve ...

UOMINI E donne OGGI/ In onda una puntata speciale del Trono Over : "Anahi contro tutti" (6 aprile) : UOMINI e DONNE, OGGI 6 aprile 2018 la redazione del noto programma manda in onda una puntata speciale del Trono Over, intitolata "Anahi contro tutti".(Pubblicato il Fri, 06 Apr 2018 15:38:00 GMT)

