Pd | chi vuole l' alleanza con il M5S e chi no

Trump vuole punire Assad per l’attacco chimico - ma come? : Ci sono almeno quattro opzioni militari, ma sono tutte o molto rischiose o poco efficaci: gli Stati Uniti ci stanno pensando The post Trump vuole punire Assad per l’attacco chimico, ma come? appeared first on Il Post.

Sanità lombarda - un’ottima opportunità per chi vuole lucrare sulla nostra salute : Ancora arresti nella Sanità lombarda, ancora accuse pesantissime contro medici e dirigenti sanitari. Un triste rituale che si ripete periodicamente e che in questi anni ha coinvolto tutti i ruoli istituzionali: presidente regionale, assessore alla Sanità, direttori generali, direttori sanitari, primari, medici oltre ovviamente imprenditori e politici loro amici. Alcune cliniche milanesi sono diventate famose in tutta Italia e non sempre per ...

Cornovaglia : chi vuole un lavoro in paradiso? : “Tempo pieno, da £24,000 a £29,000. Possibilità di alloggio, se lo si desidera”. Questa l’interessante offerta lavorativa comparsa sulla pagina Facebook del St. Michael's Mount, lo scorso 4 aprile alle ore 6:38. La ricerca è rivolta a chiunque voglia far parte del gruppo dirigente che si occupa dell’accoglienza e della gestione della clientela, a condizione che sia disponibile al trasferimento sull’isola di St Michael’s Mount, naturalmente ...

Firenze - vuole farsi bionda ma il parrucchiere cinese le brucia la testa e le fa perdere i capelli : Firenze, vuole farsi bionda ma il parrucchiere cinese le brucia la testa e le fa perdere i capelli Una 25enne di Firenze in ospedale con ustioni di secondo grado per una decolazione sbagliata Continua a leggere

Calciomercato - occhio Juventus : 'La Fifa vuole abolire i prestiti' : TORINO - Un cambiamento epocale potrebbe stravolgere il Calciomercato se è vero che la Fifa - come sostiene ' France Football ' - starebbe valutando la possibilità di limitare, se non addirittura ...

La Russia chiede il blocco di Telegram : non vuole cedere i dati degli utenti : ... questo atto di Mosca può essere visto come un atto politico, ugualmente ad altri casi nel mondo. Con lo scandalo di Facebook e Cambridge Analytica che si arricchisce ogni giorno di più di ...

The Royals 4×05 tra proposte di matrimonio e colpi di stato : chi vuole morto Jasper? (Recensione e promo 4×06) : L'episodio di The Royals 4x05 ha messo in scena la massima rappresentazione della smania di potere di Re Robert, arrivato al punto di sciogliere il Parlamento in barba alla Costituzione, forzando i propri poteri fino a mettere in pericolo al tenuta democratica del Paese. Ormai è chiaro come questa stagione ruoti tutta intorno a lui e al binomio che lo contraddistingue: un lato oscuro che lo spinge a cercare la massima affermazione personale con ...

chi è Olivier Faure - l'uomo che vuole ridare grandezza ai socialisti francesi : 'La Repubblica Macronista è un regime politico dove il presidente si limita a dirigere sotto la protezione di una start-up di consiglieri', aggiunge Faure mutuando il linguaggio dell'economia che ...

[L'analisi] Caccia i migranti e vuole creare "lo stato illiberale". chi è Viktor Orban - il leader nazionalista che piace a Meloni e Salvini : ... pro-globalizzazione e pro-migrazioni propugnata dalle sue organizzazioni nel mondo. Clamoroso è stato lo scontro diretto raggiunto un anno fa col leader ungherese, quando il governo di Budapest ha ...

“Vuole farmi fare la schiava”. Isola : Rosa parla chiaro. Stanca di sopportare - la Perrotta non ci sta e si scaglia (alle spalle) contro il suo nemico : “Non ha capito chi sono…” : Lame sempre più affilate all’Isola dei Famosi. Gli scandali di questa seconda edizione ormai non si contano più, tanto che Alessia Marcuzzi pare abbia perso il sonno. Ma il gioco va avanti e ormai i concorrenti sono in dirittura d’arrivo. Dopo la recente diatriba tra Jonathan Kashanian e Alessia Mancini e tra quest’ultima e la Atzei è arrivato il momento dello sfogo di Rosa Perrotta. La bella ex tronista di Uomini e Donne infatti ha fatto ...

Adesso basta nascondersi : chi vuole il bene del Paese esca allo scoperto : Dopo la due giorni di consultazioni al Colle, i riflettori si abbassano ed è il momento di lavorare tra i salotti romani con un dialogo reale e concreto per la nascita di un esecutivo stabile e di una squadra di governo che sia in grado di prendere in mano le redini di questo Paese. Salvini fedele al Cav Matteo Salvini si fa vedere ottimista dichiarando di non voler rinunciare all'intesa vincente con Forza Italia e Fratelli d'Italia: "La ...

Napoli-chievo alle ore 15 La Diretta Sarri vuole rimanere agganciato alla Juve : Il Napoli di Maurizio Sarri - 1 vittoria, 2 pareggi ed 1 sconfitta nell'ultimo brutto mese di campionato - cerca di ripartire oggi di fronte ai propri tifosi e continuare l'inseguimento alla Juventus ...

Matteo Salvini rischia di perdere il seggio in Parlamento : la forzista che vuole il suo posto : Salvini fuori dal Parlamento ? In un momento in cui il leader della Lega è in corsa addirittura per Palazzo Chigi, la cosa pare assurda. Eppure, in Calabria , c'è una candidata di Forza Italia che ...