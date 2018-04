Pd | appello 450 donne dem | usate da vertici | no n ci fidiamo più

meteoweb.eu

(Di mercoledì 11 aprile 2018) Roma, 11 apr. (AdnKronos) – ‘Towanda dem’. Come in ‘Pomodori verdi fritti’. E’ lo slogan dell’sottoscritto da 450, impegnate a diversi livelli nel Pd, per denunciare la scarsa rappresentanza femminile nei gruppi usciti dal voto del 4 marzo e tornare ad essere “protagoniste della necessaria fase costituente del Partito Democratico a cominciare dall’effettiva rappresentanza paritaria ad ogni livello, ispirata a merito, competenze e rappresentatività politica territoriale, piuttosto che a logiche di fedeltà politica”.L’è promosso da Francesca Puglisi, già presidente della commissione contro il Femminicidio al Senato. “Per la prima volta il Partito Democratico è sovrastato nella rappresentanza femminile parlamentare dal Movimento 5 Stelle e dalla Destra e mentre chi ha vinto le elezioni affida la ...