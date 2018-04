Paul Giamatti e Damian Lewis in Billions 3 | trama e programmazione italiana dei nuovi

optimaitalia

: #PaulGiamatti e #DamianLewis in #Billions 3: trama e programmazione italiana dei nuovi episodi… - OptiMagazine : #PaulGiamatti e #DamianLewis in #Billions 3: trama e programmazione italiana dei nuovi episodi… - MovieGonzo : Paul Giamatti - llunaticraven : @rolandscahill Paul Giamatti... -

(Di mercoledì 11 aprile 2018) Abbiamo finalmente una dataper il ritorno diin3. Sky Atlantic sarà la rete che ospiterà nuovamente gli episodi della serie che andrà in onda a partire dal prossimo 13 aprile, in prima serata, a partire dalle 21.15.Nel finale della seconda stagione, le cose per Axe non si sono messe molto bene visto che Chuck è riuscito a colpirlo e lui finisc per toccare il fondo. Indagato e abbandonato dalla moglie, il personaggio interpretato da, si ritroverà a dover affrontare quello diche abbiamo lasciato in posizione di attacco con tanto di terra bruciata intorno.3 potrà regalare al pubblico un altro cambiamento di prospettiva anche se non sappiamo ancora bene a favore di chi cambieranno le cose: Chuck Rhoades e Bobby Axelrod, eterni sfidanti tra colpi bassi, bugie e ambizione, si ritroveranno faccia a ...