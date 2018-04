Parte la stagione delle dichiarazioni dei redditi

Golf Les Iles - Partenza di stagione dai numeri importanti. E nel futuro c'è un "Polo sportivo" : La domenica successiva, 22 aprile , in occasione dell''Earth Day', la Giornata della Terra che si tiene in tutto il mondo per celebrare la Terra e promuoverne la salvaguardia, il Golf Les Iles ...

Wall Street verso un avvio rialzista. In settimana riParte la stagione delle trimestrali : Wall Street si prepara ad inaugurare la prima seduta della settimana con il segno positivo, in scia all'allentamento delle tensioni legate al rischio di una guerra commerciale tra Stati Uniti e Cina. ...

Baseball e softball - a Riccione Parte la stagione di una nuova realtà sportiva : ... l'Hotel Belvedere di Riccione, che da parte sua ha raggiunto quest'anno un risultato storico, visto che nel ranking 'Top Hotels' di TripAdvisor è il sesto hotel al mondo, il migliore in Italia ed ...

Scherma riParte stagione dei Custodes Temporis : ... Trivero, Mosso Fuori zona Prima pagina Cronaca Attualità Economia e scuola Politica Cultura e turismo Sport Borgosesia TV Gallery Notizia Oggi Borgosesia > Sport > Scherma riparte stagione dei ...

Volley - quando torna in campo l’Italia? La stagione degli azzurri pronta a scattare - Parte la marcia verso i Mondiali. Quali convocati? Date - avversarie e programma : Cresce l’attesa per il ritorno in campo della Nazionale Italiana di Volley maschile. Avevamo lasciato gli azzurri a metà settembre, festanti in Giappone per la medaglia d’argento conquistata alla Grand Champions Cup dopo le cocenti delusioni raccolte tra Europei e World League. Le nostre stelle si stanno cimentando nei playoff scudetto ma ormai mancano poco più di due mesi al debutto stagionale, la marcia di avvicinamento alla calda ...

Lazio - Inzaghi : "Domani inizia la Parte delicata della stagione" : Il tecnico piacentino nel giorno di vigilia della sfida col Benevento: "Ci siamo allenati e preparati bene, avevamo giocatori fuori con le nazionali, li ho ritrovati ieri motivati"

Parte la stagione - cinquanta pattuglie della Polizia nelle stazioni ferroviarie : La Spezia - Il compartimento Polizia Ferroviaria per la Liguria, in ragione del prevedibile maggior afflusso di viaggiatori in ambito ferroviario, durante le imminenti festività, ha predisposto ...

The Handmaid's Tale : tutto quello che sappiamo sulla seconda stagione Parte 2 : Come riporta Deadline , il suo personaggio è colui che ha creato tutta l'economia di Gilead. La giovane Sydney Sweeney , vista nella serie Netflix ' Everything Sucks! ', sarà una quindicenne che ...

Addio a Jasper in The Royals 4? La nuova stagione riParte dall’Italia - dal Royal Wedding e dall’attentato al Re : Il dubbio sulla sorte di Jasper in the Royals 4 rappresenta il grande colpo di scena della première in onda su E! e in Italia su TimVision tra domenica 11 e lunedì 12 marzo. La nuova stagione della serie tv dedicata alla fittizia famiglia di reali inglesi creata da Mark Schwahn (ora licenziato dalla produzione dopo le accuse di molestie da parte di attrici e collaboratrici) è partita all'insegna del dramma ma non solo, in un episodio dal ...

Con Le regole del delitto perfetto 4×14 riParte il toto-morto prima del finale di stagione : recensione e promo 4×15 : Attenzione: l'articolo contiene spoiler sulla trama de Le regole del delitto perfetto 4x14 e ipotesi sull'episodio 4x15 della serie. L'arte è fatta anche di grandi classici: se leggendo Sherlock Holmes vi aspettate da un momento all'altro che il detective si rivolga al fido assistente con un bel "Elementare, Watson", guardando Le regole del delitto perfetto dovete sempre essere pronti a chiedervi, anche senza preavviso, "Chi è ...

Immaturi la serie / La Partenza di Lucrezia. Diretta e anticipazioni ultima puntata (finale di stagione) : Immaturi la serie, anticipazioni del 9 marzo 2018, in prima tv assoluta. Piero e Virgilio scoprono qualcosa di più sul passato; Serena corre da Gigi. Cosa succederà agli altri amici?(Pubblicato il Fri, 09 Mar 2018 22:16:00 GMT)

Chia Laguna - la stagione 2018 riParte con la Chia Sport Week : La stagione della triplice comincia sulle coste di Chia, per una sfida sul 'percorso più bello del mondo' secondo il mito Jan Frodeno che la gara l'ha corsa e vinta nel 2017. La formula consolidata ...

This Is Us 2 su Fox Life trasloca di martedì e Parte con la seconda metà di stagione : trama 27 febbraio : Sarebbe dovuta riprendere, a seconda delle fonti, il 26 febbraio o il 5 marzo, ma la programmazione di This Is Us 2 su Fox Life ha stupito tutti con una piega inaspettata: per questa seconda metà di stagione l'appuntamento con la serie NBC si trasferisce di martedì, mantenendo lo slot in seconda serata. Nella serata di oggi, martedì 20 febbraio, è infatti stato trasmesso l'episodio 2x10 "Numero Tre": si tratta dell'ultimo episodio trasmesso ...

Formula 1 - La stagione 2018 ai nastri di Partenza : Manca ormai poco più di una settimana alla prima sessione di prove invernali della stagione 2018 di Formula 1. Nelle factory delle squadre il lavoro si è fatto particolarmente frenetico e si lavora letteralmente giorno e notte per cercare di arrivare al primo appuntamento della stagione quanto più preparati possibile.Il valzer delle presentazioni. La Williams e la Haas hanno già tolto i veli alle loro monoposto: adesso, via via, sarà il turno ...