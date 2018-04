Parte a Trento il primo corso di laurea in Meteorologia 

meteoweb.eu

(Di mercoledì 11 aprile 2018) Al via ildimagistrale in Meteorologia, per diventare professionisti del meteo. Il, in lingue inglese, è stato organizzato dall’università diil collaborazione con quella austriaca di Innsbruck e partirà dal prossimo anno accademico 2018/19. L’accesso sarà a numero chiuso e nelanno di attivazione si prevedono 30 posti. “E’ una proposta formativa unica – ha osservato l’universita’ diin una nota – che va a colmare l’assenza di percorsi specifici nel nostro Paese per la preparazione ad hoc dei professionisti della meteorologia, sempre piu’ richiesti in vari ambiti”. Il performerà figure professionali in grado di conoscere i principi fisici che sono alla base dei fenomeni atmosferici, le variabili e le equazioni che li descrivono e le caratteristiche dei principali sistemi ...