Parigi-Roubaix 2018 | autopsia | Goolaerts colpito da infarto in bici

Parigi -Roubaix - morte Goolaerts : l'Uci spiega perché la gara non è stata fermata Video : Piovono critiche sugli organizzatori della Parigi-Roubaix , rei - secondo alcuni - di non aver fermato la corsa dopo la caduta del povero #Michael Goolaerts . Il 23enne, caduto quando mancavano 125 km al traguardo, è morto a distanza di poche ore a causa di un arresto cardiaco. Sulla vicenda è voluto intervenire il commissario dell'Unione ciclistica internazionale Philippe Marien, il quale ha voluto spiega re i motivi che hanno indotto la giuria a ...

Parigi-Roubaix - Sagan : ‘Ecco la chiave del mio successo’ Video : Non era mai arrivato neanche tra i primi cinque in passato, ma la Parigi Roubaix doveva prima o poi entrare nella bacheca personale di Peter Sagan [Video]. Il tre volte Campione del Mondo ce l’ha fatta quest’anno con una corsa memorabile, con un attacco da lontano che ha regalato spettacolo ed emozioni forti. Sagan ha sorpreso gli avversari a più di 50 chilometri dall’arrivo, trovando poi l’inattesa collaborazione di Silvan Dillier, in fuga fin ...