Papa Francesco | due anni dopo la visita a Lesbo nulla è cambiato | 7mila migranti in

Papa Francesco sui casi di pedofilia nel clero in Cile : "Provo dolore e vergogna" : Le testimonianze raccolte in Cile, sui casi di pedofilia da parte del clero, mostrano "molte vite crocifisse e confesso che questo mi causa dolore e vergogna". Lo scrive Papa Francesco ai vescovi Cileni dopo le indagini effettuate dal suo inviato nel Paese latinoamericano, mons. Charles Scicluna.Il Pontefice ha deciso di convocare i vescovi Cileni a Roma "per dialogare sulle conclusioni" della visita del suo inviato in Cile monsignor Charles ...

Agente sviene - Fico rompe il protocollo. Sui social è #FicoSantoSubito : "Ormai Papa Francesco ha il fiato sul collo" : "Come se non bastassero i meme sui social network, ci si mette anche la realtà". Dopo essersi divertiti a immaginare Roberto Fico compiere miracoli - raccogliendoli sotto l'hashtag #FicoSantoSubito - gli utenti di Twitter hanno trovato nuovo pane per i loro denti. Durante la celebrazione del 166esimo anniversario della Polizia di Stato, un'Agente è svenuta e il presidente della Camera le è corso incontro, interrompendo il ...

Le parole di Papa Francesco sul battesimo : Città del Vaticano, 11 apr. , askanews, 'Sono sicuro, sicurissimo che tutti noi ricordiamo la data della nostra nascita. Ma mi domando io, un po' dubitoso, e vi domando a voi: ognuno di voi ricorda ...

Suora - 'confessione choc' di Francesco/ "Il Papa mi ha consigliato dei metodi contraccettivi" : Suora argentina Martha Pelloni e confessione choc che Francesco avrebbe detto su preservativo: 'il Papa mi ha consigliato dei metodi contraccettivi'.

Suora - ‘confessione choc’ di Francesco/ “Il Papa mi ha consigliato dei metodi contraccettivi” : Suora argentina Martha Pelloni e la "confessione choc" che Francesco avrebbe detto su preservativo e contraccezione: «il Papa mi ha consigliato dei metodi contraccettivi"(Pubblicato il Wed, 11 Apr 2018 09:15:00 GMT)

Papa Papa Francesco e la Rete : le rivelazioni e gli insegnamenti a Chiamate Roma : 2.Non usate servizi streaming illegali per guardare gli Angelus. 3.La Sacra Sindone in vendita su Ebay è un falso. Come? Bergoglio non può avere detto questo? E allora ascoltate il resto sul podcast ...

Papa Francesco - “basta preti invasati”/ “Siate semplici ed equilibrati : innalzate nel deserto Croce di Cristo” : Papa Francesco ai Missionari della Misericordia: "basta preti invasati, siate miti, semplici ed equilibrati. innalzate nel deserto di oggi la Croce di Cristo che è salvezza"(Pubblicato il Tue, 10 Apr 2018 16:30:00 GMT)

Cardinale Kasper : "Papa Francesco dice cose moderne - chi lo critica no" : Intervista al teologo tedesco ai vertici del Vaticano. Che risponde alle accuse. E sugli scontri di potere dentro la Curia rilancia: "Bergoglio non sta a guardare. Ogni riforma, prima di portare ...

Trastevere - la Scuola Calcio gioca a San Pietro per Papa Francesco : Pietro' un evento organizzato dalla Lega Pro con la finalità di divulgare e promuovere i valori dello sport e del Calcio in particolare. Il programma prevede la partecipazione di bambini, ragazze e ...

Papa Francesco tra religione e politica : "Difendere i migranti non è da comunisti" : Chi in questi anni lo ha tirato per la tonaca, dipingendogliela di rosso, quello del comunismo, rimarrà deluso: 'Non sono comunista e la mia non è solo l'invenzione di un Papa'. Francesco ha voluto ...

Cos'è il demonio secondo Papa Francesco : Il demonio 'non è un mito, una rappresentazione, un simbolo, una figura o un'idea'. Papa Francesco, nell'esortazione apostolica Gaudete et Exsultate, mette in guardia dall''inganno' del demonio. 'Non ...

Cos'è il demonio secondo Papa Francesco : Il demonio "non è un mito, una rappresentazione, un simbolo, una figura o un'idea". Papa Francesco, nell'esortazione apostolica Gaudete et Exsultate, mette in guardia dall'"inganno" del demonio. "Non ammetteremo l'esistenza del diavolo se ci ostiniamo a guardare la vita solo con criteri empirici e senza una prospettiva soprannaturale. Proprio la convinzione che questo potere maligno è ...

"Gaudete et Exsultate" - Esortazione Apostolica Papa Francesco/ Santità nella vita quotidiana e "classe media" : Esortazione Apostolica di Papa Francesco, 'Gaudete et Exsultate': Testo integrale. 'La classe media e la Santità alla portata di tutti'.

“Gaudete et Exsultate” - Esortazione Apostolica Papa Francesco/ Santità nella vita quotidiana e “classe media” : Papa Francesco, la nuova Esortazione Apostolica "Gaudete et Exsultate": "la Santità è alla portata di tutti nella vita quotidiana e nei problemi di tutti i giorni". Il testo integrale(Pubblicato il Mon, 09 Apr 2018 19:20:00 GMT)