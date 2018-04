: Abusi sessuali in #Cile. Dolore e vergogna del #Papa che riconosce gravi errori di valutazione - Vatican News - vaticannews_it : Abusi sessuali in #Cile. Dolore e vergogna del #Papa che riconosce gravi errori di valutazione - Vatican News - RaiNews : #PapaFrancesco scrive ai vescovi cileni: 'Provo dolore e vergogna' per la gestione dei casi di pedofilia commessi d… - NotizieIN : Papa a vescovi cileni:decidiamo insieme -

Francesco esprime "dolore e vergogna" per come sono state gestite le vicende degli abusi sessuali compiuti da ecclesiastici: cioè per le coperture emerse nell'inchiesta dell'arcivescovo di Malta, Scicluna, da lui inviato dopo le tensioni che hanno caratterizzato il recente viaggio pastorale nel Paese sudamericano,con la richiesta di rimuovere il vescovo di Osorno, Barros,accusato di aver coperto le malefatte di un prete, poi condannato per abusi.Francesco ha deciso di convocare ia Roma "per dialogare".(Di mercoledì 11 aprile 2018)