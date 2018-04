Paolo Borrometi | i colleghi omertosi mi condannano a morte

Chi è Paolo Borrometi - il giornalista minacciato di morte dalla mafia : Mandato d'arresto per quattro persone. Nelle intercettazioni progettavano di eliminare il cronista noto per le sue inchieste siciliane

Cdr e direzione Agi - non lasciamo da solo Paolo Borrometi : "Fallo ammazzare, ma che c.... ci interessa". E' così che il boss di Cosa nostra della provincia di Siracusa, Salvatore Giuliano parla del nostro collega Paolo Borrometi. Questa volta non si tratta di vili minacce in una lettera anonima o di un post sui social network. Queste sono le intercettazioni del colloquio con un altro boss, Giuseppe Vizzini. I due parlano dell'uccisione di Paolo Borrometi in termini ...