Pantano diplomatico all' Onu I veti bloccano ogni intesa | allerta Eurocontrol sui voli

(Di mercoledì 11 aprile 2018) L'Onu si impantana ancora, non si trova l'al tavolo dei diplomatici sul presunto attacco chimico di Bashar al Assad a Douma. Il Consiglio di sicurezza Onu boccia anche la terza bozza di risoluzione presentata dalla Russia, che chiedeva l'invio di investigatori Opac per indagare, mentre Mosca, dal canto suo, pone il veto alla bozza Usa per istituire un nuovo meccanismo d'inchiesta indipendente.Manovre diplomatiche che falliscono, manovre militari che aumentano. Controllato e disturbato a bassa quota da alcuni jet russi, il cacciatorpediniere americano Donald Cook solca veloce le acque del Mediterraneo, lasciando intendere che la risposta militare americana è solo questione di ore per dar seguito alla minaccia di Donald Trump di far pagare "un caro prezzo" a tutti i responsabili dell'attacco chimico a Douma - con riferimento a Damasco insieme agli sponsor Mosca e Teheran. E ...