Pallotta | ' Roma dominante' e si tuffa nella fontana

Roma-Barcellona 3 a 0 - il tuffo di Pallotta nella fontana di piazza del Popolo : “La miglior partita della mia presidenza” : Al termine di Roma-Barcellona il presidente giallorosso James Pallotta ha festeggiato l’incredibile rimonta e passaggio del turno di Champions League facendo un bagno nella fontana di piazza del Popolo. “La serata più felice della mia vita? Non direi la più felice, se lo dicessi così trascurerei mia moglie e i miei figli. E’ una gran serata, sono contento per i ragazzi, l’allenatore, che ha cambiato l’assetto ...

Roma-Barcellona - il presidente James Pallotta si tuffa nella fontana di Piazza del Popolo : Notte di festeggiamenti a Roma per l'"impresa" dei giallorossi allo stadio Olimpico, con momenti di esaltazione collettiva e bagni nelle fontane. Lo stesso presidente della Roma James Pallotta ha festeggiato insieme ai tifosi immergendosi a Piazza del Popolo.Su Facebook è un tripudio di commenti di romanisti 'vip'. Tra i più entusiasti l'attore Carlo Verdone. "È un sogno. Non ce credevo, che serata! Me stà a ...

Roma-Barcellona - notte magica : il tuffo di Pallotta e lo show di Venditti - video : Il ‘bombòm’ dei sorteggi è risultato indigesto al Barcellona ed al quotidiano catalano Sport che aveva esultato per l’abbinamento con la Roma. A distanza di venti giorni l’assalto al triplete si è trasformato in un ‘Fracaso sin Excussas’ (fallimento senza scuse) per l’incontenibile gioia del popolo giallorosso. A fine partita tanti romanisti hanno ironizzato su quel titolo sui social network prendendosi una rivincita su chi era convinto che la ...

Champions - impresa Roma. Pallotta : “mai vista una squadra così” : ”E’ incredibile quanto siamo stati in grado di dominarli, mai vista una Roma così ,eravamo stati sfortunati all’andata, questa è decisamente una Roma indimenticabile”. Il presidente della Roma, James Pallotta, festeggia così la storica semifinale di Champions con il 3-0 al Barcellona:”le prossime partite devono essere come quella di stasera compreso il derby. Dove può arrivare la Roma? Possiamo arrivare in finale, ...

Roma - Pallotta Alisson resta - fiducioso per il Barcellona. Lo stadio Bisogna fare presto : Roma - Lo stadio che "se i lavori non dovessero partire entro due anni non lo avremo mai". Alisson che "resterà a Roma perché ha un contratto ed è un giocatore fortissimo". Il campionato che "non mi ...

Roma - Pallotta e Baldini a pranzo con Ferguson e Maldini : Non solo Champions per Jim Pallotta sbarcato questa mattina nella Capitale. Il presidente della Roma ha partecipato a un meeting presso lo studio Tonucci insieme con il consulente Baldini , ex ...

Roma - Pallotta : “fiducia a Di Francesco” : James Pallotta è arrivato a Roma per assistere questa sera all’Olimpico all’impegno di Champions League tra la sua Roma e il Barcellona, e per seguire da vicino gli sviluppi sul fronte commerciale e sull’iter per il nuovo stadio. “Se ho fiducia in Di Francesco e nella squadra? Sì, certo. E Alisson resterà – ha assicurato il presidente – ha un contratto con noi. Ho sempre pensato fosse forte, e ora lo sta ...

Stasera Roma-Barcellona. Di Francesco : serve miracolo. Pallotta : niente stadio se lavori non partono : La Roma ospita il Barcellona per il ritorno dei quarti di finale di Champions League: dopo il 4-1 dell'andata ai giallorossi serve "un miracolo o qualcosa diveramente impensabile", come ha detto Di Francesco