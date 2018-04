Pallotta | meritata multa per tuffo Voglio restaurare fontana Pantheon

romadailynews

(Di mercoledì 11 aprile 2018) Roma – Di seguito le parole di James, presidente dell’As Roma, al margine dell’incontro in Campidoglio con Virginia Raggi, sindaca di Roma. “Ringrazio il sindaco Raggi per ladi 450 euro. Mi sono lasciato prendere dal momento ma non intendo incoraggiare nessuno a fare tuffi a meno che non si vogliauna. Per questo ho deciso di fare un gesto eladel. Io amo davvero Roma. Quindi se dovete proprio buttarvi in unacontribuite al suo restauro o a quello di un altra”. L'articoloperproviene da RomaDailyNews.