Pallotta | in semifinale ce la giochiamo con chiunque Sono molto felice

(Di mercoledì 11 aprile 2018) Roma – Di seguito le parole del patron della Roma, James. “Non me ne frega nulla di chi incontreremo.consapevole che possiamo giocare con, come dimostrato ieri.sarà sorteggiato venerdì speriamo solo di fare altre due belle partite”. “Le possibilità di arrivare in finalele stesse che avevamo prima- ha aggiunto-.e quando abbiamo preso il Barcellona ho pensato fosse una grande opportunità. Ero consapevole che molti pensassero che avremmo perso, ma non avevamo nulla da perdere e questa era una grande possibilità”. “La squadra- ha concluso- ha giocato 94 minuti di calcio incredibile e non siamo stati fortunati. La squadra deve diventare consapevole dopo una partita come quella giocata ieri ed essere più consapevole che può giocare contro. Quello che ha fatto Di Francesco in ...