Palermo : figlia clochard ucciso - con ergastolo giustizia è fatta ma mio padre non tornerà : Palermo , 11 apr. (AdnKronos) – “Siamo soddisfatti, l’ ergastolo era il minimo della pena… Ma mio padre non me lo ridarà più nessuno…”. A parlare è la figlia , ancora minorenne, di Marcello Cimino, il clochard 46enne bruciato vivo un anno fa dal benzinaio Giuseppe Pecoraro che oggi è stato condannato al’ ergastolo dal gup di Palermo . “Ho trascorso pochi giorni fa il mio compleanno senza di lui – ...

Palermo - facevano prostituire la figlia di 9 anni : arrestati i genitori e due clienti : Madre e padre facevano prostituire la figlia nel Palermitano. I due sono stati arrestati e per il gip ha disposto i domiciliari, insieme ai due uomini, 69 e 78 anni , con cui la bambina avrebbe avuto rapporti sessuali a pagamento. I fatti risalgono all’estate scorsa quando, nel Palermitano, i militari avevano notato un’auto appartata, su una strada sterrata adiacente un terreno agricolo, con a bordo un anziano uomo in compagnia di una bambina. La ...

