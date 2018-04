Palermo | Comune annuncia stretta su dehors nel centro storico

UFFICI TECNICI DEL COMUNE DI Palermo - NUOVO ATTACCO DEL COLLEGIO DEI GEOMETRI : "MANCANO I DIRIGENTI E LE PRATICHE SONO FERME DA MESI" : ... a dispetto del ruolo nevralgico che, tradizionalmente, il settore occupa nell'ambito dell'economia cittadina". A preoccupare il presidente, nello specifico, SONO i disagi segnalati dalla categoria ...

Collegio geometri di Palermo : al Comune pratiche inevase da mesi : "Malgrado le reiterate richieste rivolte al sindaco Leoluca Orlando dai geometri palermitani in merito alla necessita' di rivisitare in chiave critica la gestione del polo tecnico municipale, la ...

Uffici tecnici del Comune di Palermo : nuovo attacco del collegio dei geometri : Malgrado le reiterate richieste rivolte al sindaco Leoluca Orlando dai geometri palermitani in merito alla necessità di rivisitare in chiave critica la gestione del polo tecnico municipale, la situazione nel corso degli ultimi mesi è addirittura peggiorata: oltre all'assenza di dirigenti in grado di coordinare il lavoro negli Uffici, si registra una preoccupante assenza di strumenti operativi, tanto da costringere gli utenti, solo per fare un ...

Palermo : Sinistra Comune punta a una città hitech - rete wifi nella zona del tribunale : Palermo, 23 mar. (AdnKronos) - Dotare Palermo di una rete wifi gratuita al fine di renderla davvero una "città hi tech". Con questo obiettivo i consiglieri comunali di Sinistra Comune Marcello Susinno, Giusti Catania, Barbara Evola e Katia Orlando, hanno depositato la richiesta "per l'installazione

Palermo : Catania (Sinistra Comune) - evitare paralisi Consiglio comunale : Palermo, 22 mar. (Adnkronos) – “E evidente che la maggioranza consiliare, davanti alla prova dell’aula, manifesta una seria difficoltà: vanno indagate tutte le ragioni politiche che rischiano di impantanare i lavori del Consiglio comunale. E necessario fare di tutto per evitare la paralisi del Consiglio e rimettere al centro il bene comune e le prospettive di trasformazione della città”. Lo afferma Giusto Catania, ...

Palermo : Sinistra Comune - salvare centro storico da centri commerciali : Palermo, 16 mar. , AdnKronos, Una proposta di deliberazione al sindaco di Palermo 'per salvare il centro storico dall'invasività delle grandi catene di distribuzione, che rischiano di trasformarlo in ...

Palermo : Sinistra Comune - salvare centro storico da centri commerciali : Palermo, 16 mar. (AdnKronos) – Una proposta di deliberazione al sindaco di Palermo “per salvare il centro storico dall’invasività delle grandi catene di distribuzione, che rischiano di trasformarlo in un enorme fast food o centro commerciale a cielo aperto”. L’iniziativa è stata lanciata dal consigliere della prima circoscrizione Fabrizio Brancato (Sinistra Comune) ed è subito passata al vaglio del Consiglio di ...

Palermo : domenica assembla pubblica di Sinistra Comune : Palermo, 16 mar. (AdnKronos) – domenica 18 marzo Sinistra Comune di Palermo incontra i cittadini in una assemblea pubblica prevista dalle ore 16.00 presso ‘I Candelai” in via Candelai 65, Palermo. “Obiettivo dell’incontro è analizzare le ragioni politiche e sociali che hanno determinato il preoccupante esito delle scorse elezioni politiche, a partire dal risultato ottenuto a Palermo ” – afferma Stella ...

Palermo : assistenza domiciliare a pensionati - siglato accordo Comune-sindacati : Palermo, 15 mar. (AdnKronos) - siglato l'accordo fra il Comune di Palermo e i sindacati dei pensionati per il servizio di assistenza domiciliare. L'intesa, sottoscritta da Spi Cgil, Fnp Cisl e Uilpensionati Palermo, prevede che ad usufruire del Sad (servizio assistenza domiciliare) siano i pensionat

Vaccini : Comune Palermo - in regola tutti i bambini : Palermo, 14 mar. (AdnKronos) - tutti in regola i bambini dei nidi e delle scuole dell'infanzia comunali di Palermo. A tre giorni dalla scadenza (10 marzo) fissata dal decreto Lorenzin come termine ultimo per mettersi in regola con le dieci vaccinazioni obbligatorie previste dalla legge, il bilancio