Palazzo Chigi senza maggioranza : ipotesi incarico a Casellati o a Fico : Il tempo scorre ma i veti restano e il secondo giro di consultazioni di domani e dopodomani al Quirinale rischia di trasformarsi in una poco utile passarella che non farà certo piacere al presidente ...

Tirare a campare? No - voto subitoE Draghi dice no a Palazzo Chigi I poteri forti vogliono Gentiloni : Dio li fa e poi li accoppia oppure per dirla alla Bud Spencer, Dio li fa e poi li accoppa. Stiamo ovviamente parlato dei vincitori delle scorse elezioni, Luigi Di Maio e Matteo Salvini. Già, perché ad un mese abbondante dal voto popolare, anzi, dal moto popolare che li ha investiti e portati sul trono del belpaese ancora non riescono a formare uno straccio di governo e se sia tutta colpa loro (o merito chissà) non è ...

Di Maio aizza Matteo a rompere con il Cav Ma perde Palazzo Chigi : In realtà è stata una resa dei conti tra Di Maio e Casaleggio jr e Grillo: il comico avrebbe chiesto , e preteso, dal leader pentastellato maggior concertazione sulla linea politica. Soprattutto in ...

Vertice tra Berlusconi - Salvini e Meloni concluso : "Palazzo Chigi spetta a noi" : I tre leader del Centrodestra "rivendicano la necessità che dopo anni di governi nati da giochi di palazzo, il prossimo esecutivo sia rispettoso della volontà espressa dai cittadini nelle elezioni dello scorso quattro marzo". Così in una nota al termine del Vertice ad Arcore a cui hanno partecipato, oltre al padrone di casa Silvio Berlusconi, anche Matteo Salvini e Giorgia Meloni "per concordare la linea comune da sottoporre ...

Casaleggio : voi guardate a Palazzo Chigi - io a futuro del Paese : Per il secondo anno il Movimento 5Stelle organizza all'Officina H di Ivrea la convention di dibattito sul futuro della società e della politica. 'Padrone di casa', Davide Casaleggio Courtesy Rete7

Mentana : “Se M5s rinuncia a Palazzo Chigi - fa un governo in 5 minuti. Elezioni anticipate? Non scarterei l’ipotesi” : Tra i tanti invitati al convegno di Ivrea dell’associazione Gianroberto Casaleggio, Sum #02 ci sono ricercatori, dirigenti, imprenditori e giornalisti. Tra i quali anche Enrico Mentana, direttore del TgLa7, impegnato in un approfondimento legato al rapporto tra informazione e tecnologia, con un particolare riferimento ai social network. “Se il Movimento 5 Stelle rinunciasse a Palazzo Chigi, farebbe un governo in cinque minuti” ...

"Non esiste il governo Lega-M5S Dentro anche Berlusconi o al voto" "Di Maio a Palazzo Chigi? No - Salvini" : "Stiamo lavorando per un accordo tra il Centrodestra unito e Di Maio. Quindi la Lega da sola e il Movimento 5 Stelle al governo non è il nostro obiettivo", afferma ad Affaritaliani.it il capogruppo della Lega al Senato Gian Marco Centinaio Segui su affaritaliani.it

Mattarella convincerà Di Maio a rinunciare a Palazzo Chigi : Anche Casaleggio dirà al leader M5S di accettare un nome "illustre" per la presidenza del consiglio. Nascerà un nuovo "pentapartito" con anche il Pd che adesso viene corteggiato

La teoria dei 'due forni'. Di Maio a caccia di Palazzo Chigi sulle orme di Andreotti : COME NASCE LA METAFORA DEI DUE FORNI Andreotti, fumoso come al solito, in un'intervista spiegò di avere inventato i 'due forni' durante la crisi politica che portò alle elezioni anticipate del 1987. ...

Governo - ora tutti fanno la corte al Pd : un sì dei nemici vale Palazzo Chigi : Sarà colpa del destino cinico e baro o piuttosto del sistema proporzionale, ma tutti, M5S e centrodestra, vorrebbero ora andare al Governo con il partito che in campagna elettorale hanno più detestato:...

La mossa di Di Maio per uscire dallo stallo e andare a Palazzo Chigi : Cosa vuole fare il leader del MoVimento 5 Stelle per uscire dall'impasse che si è determinata dopo il voto del 4 marzo? Un piano che potrebbe anche funzionare e che, in ogni caso, mette Salvini e i renziani in una posizione scomodissima.Continua a leggere

"Grazie Affari - giornale libero Fate arrabbiare tutti - anche me" 'Sarò vostro insider a Palazzo Chigi' : A poche ore dall'incontro con Mattarella, Salvini non ha voluto mancare alla festa per i 22 anni di Affaritaliani.it: "giornale libero. Fate arrabbiare tutti, anche me. Sarò il vostro insider a Palazzo Chigi" Segui su Affaritaliani.it

Pur di arrivare a Palazzo Chigi ora Di Maio loda pure i ministri Pd. Ma ecco cosa hanno detto in cinque anni a Franceschini - Minniti e Martina : Il primo interlocutore del M5s "è sicuramente il Pd con l'attuale segretario e con le persone che in questi anni hanno lavorato bene. Noi non abbiamo mai detto che sono tutti uguali: molti di noi hanno espresso apprezzamenti per l'operato all'Agricoltura di Martina e per Minniti e Franceschini". Ha detto proprio così, Luigi Di Maio, durante l'ultima puntata di Di Martedì. Eppure, basta andare indietro nel tempo, giusto di ...