Pagelle Real Madrid-Juventus | Champions League | Mandzukic giganteggia | Costa

(Di mercoledì 11 aprile 2018) Laè eliminata dalla. Un finale drammatico al Santiago Bernabeu. I bianconeri vanno avanti 3-0 e subiscono il calcio di rigore di Cristiano Ronaldo proprio all’ultimo minuto tra mille polemiche. Ledella partita Buffon 7: nel primo tempo è decisivo in almeno tre occasioni, soprattutto quando si trova Bale e Isco a tu per tu. Nella ripresa fermo un bel tentativo di Ronaldo. Chiude la sua carriera inprobabilmente nel modo più crudele con il rosso. Dal 93′ Szczęsny s.v: entra solo per il rigore segnato da Ronaldo De Sciglio 6: propositivo in avvio in fase offensiva, mentre ha qualche difficoltà in difesa. Deve arrendersi per un problema al piede troppo presto ed è costretto al cambio. Dal 16′ Lichtsteiner 6,5: usa anche le maniere forti sulla sua fascia per fermare gli attaccanti del. E’ suo l’assist per la ...