Overwatch non ha paura di uccidere i protagonisti

(Di mercoledì 11 aprile 2018) Come riportato da Kotaku, Blizzard a seguito di una presentazione per promuovere l'imminente evento Ritorsione diha concesso alcune dichiarazioni riguardanti possibili cambi futuri sulla trama del gioco ed il destino dei personaggi.Si sa che, pur non avendo una vera e propria modalità storia, ha un lore in continua espansione fatto di opere come corti animati e fumetti. Col tempo i fan si sono decisamente affezionati ai personaggi dipinti in queste storie e se anche voi non potete fare a meno di seguire le gesta di Tracer e soci è bene che sappiate che la Blizzard potrebbeuno di loro, un giorno. Questo almeno è quanto ha fatto intendere il game director Jeff Kaplan, che ha considerato, nell'intervista con Kotaku, che secondo il team di Blizzard la morte di un personaggio probabilmente, per ora, non avrebbe un grande impatto sulla maggior parte dei ...