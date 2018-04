Cosa sapere sul prossimo Macfrut - la fiera dei protagonisti dell'Ortofrutta : ... +10% sul 2017, +100% in quattro anni, , 8 padiglioni, oltre 1100 espositori di cui il 25% esteri , +40% in quattro anni, , 1500 buyer invitati da tutto il mondo. Unica fiera di filiera in ambito ...

Orto : Cosa fare nel mese di Aprile : Il mese di Aprile che generalmente vede un graduale rialzo termico, è il momento migliore per procedere al trapianto in piena terra delle piantine seminate nei semenzai. Cosa Seminare ad Aprile? In questo mese è possibile seminare i seguenti ortaggi: Angurie Asparagi Barbabietole Basilico Carote Cavoli Cetrioli Cime di rapa Cipolle Finocchi Indivia Lattuga Lattughino […]

“Cosa faccio al mio corpo”. Aurora Ramazzotti - la confessione. La figlia di Eros e Michelle - spesso accusata di “non essere bella quanto la madre” - ha deciso di raccontare i suoi segreti più intimi. Quel che ha fatto sapere ai fan è una sorpresa (fino a un certo punto). Qualcuno se ne era già accOrto… : Qualche anno fa la prendevano in giro e le dicevano di essere più brutta di sua madre. certo, non è facile essere la figlia di Michelle Hunziker. Ma Aurora Ramazzotti, nata dall’amore tra Michelle e il cantante Eros, non ha mai preso troppo sul serio Quelle crudeltà. O comunque non lo ha mai dato a vedere. Probabilmente ci sarà rimasta male perché non è giusto che una ragazza venga presa di mira perché ha un po’ di cellulite o perché non è magra ...

Brigitte Nielsen/ In sedia a rotelle all’aeropOrto : cosa è successo all'attrice? : Brigitte Nielsen è stata fotografata all'aeroporto di Philadelphia: l'attrice è apparsa sulla sedia a rotelle, mentre veniva trasportata verso il suo suv.(Pubblicato il Wed, 04 Apr 2018 11:00:00 GMT)

“Cambio vita - cosa farò”. Romina Carrisi - la ricordate? La figlia di Al Bano e Romina Power ha deciso : la sua scelta è stata molto apprezzata in famiglia - ma quei dettagli sul rappOrto con i figli della Lecciso… : Ricordate Romina Carrisi Power?La figlia di AlBano e Romina, l’ultima della coppia, ha rilasciato un’intervista al settimanale Chi, al quale ha parlato a 360 gradi della sua vita. Romina – dopo aver compiuto 30 anni – ha deciso di prendersi una pausa dalla recitazione e di occuparsi dell’export dei vini delle Tenute Al Bano Carrisi. La Carrisi è dunque tornata a vivere in Italia, dopo tanti anni trascorsi a Los Angeles. La figlia di ...

Al Bano Carrisi e Romina Power/ La verità sul loro rappOrto : ecco cosa succede dietro le quinte… : Al Bano Carrisi e Romina Power, la verità sul loro rapporto "d'amore": ecco cosa succede dietro le quinte... (e siamo sicuri che non vi piacerà scoprirlo!).(Pubblicato il Wed, 28 Mar 2018 17:03:00 GMT)

Formula 1 Gp Australia : i protagonisti in negativo della giornata rivelano cosa è andato stOrto : ... Sebastian Vettel vince il GP d'Australia Formula 1 Gp Australia: dove vedere la replica in chiaro e in streaming gratis oggi 25/3 Dove vedere GP Australia F1 in diretta TV: orari e streaming 25/03. ...

MOrto FABRIZIO FRIZZI : ecco cosa gli è successo : FABRIZIO FRIZZI è MORTO oggi 26 marzo 2018 per un'emorragia cerebrale. Ha combattuto duramente contro la malattia, non perdendo mai il sorriso e tornando in TV più carico mai. Aveva sempre specificato che il male non era andato via e che lo aspettava sempre dietro l'angolo, ma grazie all'amore della moglie Carlotta, alla figlia Stella e ai suoi migliori amici (come Carlo Conti, che lo ha da sempre reputato il suo fratellone), è riuscito a ...

PATTINAGGIO - KOSTNER MONDIALI DI FIGURA/ Primo posto dopo il cOrto : "La cosa più bella è stata..." : PATTINAGGIO, KOSTNER MONDIALI di FIGURA: Primo posto dopo il corto, capolavoro di Carolina. Record italiano con uno splendido 80.27 che la porta davanti ad Alina Zagitova.(Pubblicato il Wed, 21 Mar 2018 21:28:00 GMT)

“Che le succede!”. Domenica Live - paura in studio per Cecilia Capriotti. Si sottopone a un esperimento e qualcosa va stOrto : Tra accuse di tradimento, canne viste e non denunciate, l’addio presunto di Alessia Marcuzzi e le spifferate di una Eva Henger in versione agente del KGB, l’Isola dei Famosi si avvia al suo epilogo. Un’edizione quanto mai incerta dove, ad oggi, non è emerso un vero leader con i dualismi si sono ridotti a pochi bisticci per il cibo. Se in Honduras quindi la vita scorre abbastanza tranquilla, fuori non può dirsi altrettanto. Ieri, durante ...

“Non striscia più… guardala”. La tragedia di Alanna. È una bambina dolcissima e sta per compiere due anni - ma qualcosa va terribilmente stOrto. I genitori in preda al panico la portano al pronto soccorso e fanno la peggiore scoperta della loro vita : “Un destino maledetto e ingrato” : Stavano per festeggiare il compleanno della loro bambina. Di lì a qualche giorno avrebbe compiuto due anni e in casa c’era un gran da fare. Tutti erano i fibrillazione per organizzare una festicciola con i fiocchi, ma purtroppo quel momento così felice si è trasformato in un’orrenda tragedia e la vita della famiglia O’Shaughnessy di Auckland (Australia) non è più stata la stessa. Alanna era una bambina dolcissima bella ...

Trova un topo mOrto nella lattina della bibita energetica : “Ho sentito qualcosa sulle labbra” : Josh Henley, giovane dell'Arkansas, Stati Uniti, ha Trovato un topo morto nella lattina di un energy drink che aveva comprato la sera prima. Ha filmato il momento in cui ha fatto la terrificante scoperta e il suo video, pubblicato su Facebook, ha raggiunto quota 29 milioni di visualizzazioni. Ma l'azienda produttrice si difende: "È inconcepibile".Continua a leggere

“La verità su Tina e Gemma”. Uomini e Donne - la rivelazione di Giorgio Manetti. ll ”Gabbiano” racconta cosa ‘si nasconde’ dietro al rappOrto con la dama e la velenosa opinionista : Si torna a parlare di ”Uomini e Donne” e dei protagonisti assoluti del trono over: il trio composto da Tina Cipollari, la dama Gemma Galgani e il cavaliere Giorgio Manetti. La scorsa settimana Tina Cipollari e Gemma Galgani, la famosa dama, erano state al centro della polemica per ‘colpa’ di Giorgio Manetti. Una delle cause del mancato ritorno di fiamma fra Gemma Galgani e il cavaliere sarebbe stata la presenza di ...

“Sono Maddie McCann”. La dichiarazione choc di una ragazza inglese. Stessi occhi - stessi tratti particolari : una somiglianza impressionante con la bimba scomparsa in POrtogallo nel 2007. Pubblica sul web le foto e poi quelle parole : “Non so più cosa fare di me stessa” : Una notizia che rapidamente sta facendo il giro del mondo e che getta una nuova luce sul caso di Maddie McCann, la bambina inglese scomparsa in Portogallo e di cui si sono perse le tracce. Come riportato dal quotidiano inglese The Sun una giovane studentessa universitaria ha Pubblicato alcune foto su Twitter asserendo di essere lei la bimba che si è volatilizzata quella lontana notte del 2007. La ragazza si chiama Harriet Brookes e ha ...