Orso ucciso | il WWF chiederà al Procuratore Generale di impugnare la sentenza di Sulmona

(Di mercoledì 11 aprile 2018) Anche se per il Tribunale dil’uccisione di unmarsicano (specie particolarmente protetta dalle leggi italiane e europee) “non costituisce reato” per il WWF continua ad essere un crimine contro la Natura gravissimo che, invece, dovrebbe essere sanzionato. Le sentenze, ovviamente, si rispettano, ma la decisione dei giudici diche hanno assolto una persona che nel 2014 avevaa fucilate unmarsicano a Pettorano sul Gizio in Abruzzo, lascia un certo sconcerto. L’animale, infatti, è stato colpito alle spalle, quindi, mentre era già in fuga, ed è morto molte ore dopo essere stato colpito: quindi, presumibilmente, in seguito a molte sofferenze. Il suo delitto? Aver predato alcune galline di proprietà dell’imputato, del valore di pochi euro, con molta probabilità neanche tenute in modo atto ad evitare la predazione da parte degli animali selvatici (che non fanno ...