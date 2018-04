Orlando | ' Di Maio rinunci ad ogni interlocuzione con la Lega'

Governo : Orlando - dialogo Pd-M5S? Di Maio rinunci a Salvini (2) : (AdnKronos) – Ma “se i 5 stelle rinunciano alla Lega siamo pronti a discutere”. Per Orlando, infatti, “Di Maio non può dire o la Lega o il Pd. Deve dire che rinuncia all’interlocuzione con la Lega perché su quei due, tre, quattro cinque punti l’interlocuzione con la Lega è preclusiva di un rapporto con il Pd”.“Il dialogo con il centrodestra è un esercizio fine a se stesso – dice ancora ...

Governo : Orlando - dialogo Pd-M5S? Di Maio rinunci a Salvini : Roma, 11 apr. (AdnKronos) – “Se Di Maio continua a pensare di poter parlare con Salvini su temi quali Europa, immigrazione, politica internazionale o flat tax, stiamo facendo delle chiacchiere totalmente a vuoto: non ci sono le condizioni non per sedersi al tavolo ma neanche per salutarsi..”. Così, ai microfoni di ‘Radio anch’io’ su Radiouno, il ministro della Giustizia Andrea Orlando riguardo ...

Pd - Orlando 'Contratto di Di Maio poco credibile. Ma in democrazia nessuno è spettatore'. Martina 'Ripartiamo dal reddito di inclusione' : ROMA - 'In democrazia nessuno è spettatore specialmente quando ci si trova in una situazione difficile come la nostra'. Il ministro della Giustizia uscente Andrea Orlando , ospite di Circo Massimo su ...

Orlando - ok toni Di Maio - ma no credibile : ANSA, - ROMA, 9 APR - "Al di là degli esiti politici, bisogna apprezzare che i toni cambino perché i toni hanno avvelenato il dibattito democratico. Ma un conto è migliorare le modalità di dialogo, un ...

Orlando : incontriamo Di Maio ma lui chiuda alla Lega : Nel Pd che si prepara all'Assemblea nazionale del 21 aprile, c'è chi guarda al dialogo con tutte le forze politiche. E' il ministro della giustizia che invita il suo partito a non dividersi -

Tornano al Colle bloccati dai veti. Il centrodestra si spacca /Video Orlando : 'Contratto Di Maio poco credibile ma nessuno è spettatore' : Un vertice ad Arcore, un raduno ad Ivrea, qualche intervista e si torna al punto di partenza. La passione con la quale partiti e leader si impegnano in un formidabile gioco dell'oca, viene...

Orlando sferza il Pd : 'Contratto Di Maio poco credibile ma in democrazia nessuno è spettatore' : 'Non so se ci sono le condizioni' per un dialogo con il M5s sul governo, 'ho forti dubbi, partiamo da punti molto distanti tra loro'. Lo ha detto Andrea Orlando, esponente della minoranza Pd, a Circo ...

Governo - Orlando : “Appello di Di Maio? Giusto dialogare ma non nascondiamo le distanze e le contraddizioni” : “Le parole del segretario Martina sono le mie parole”. Andrea Orlando commenta così i tentativi di dialogo di Luigi Di Maio con il Partito Democratico, lasciando la convention “Sinistra anno zero” in corso a Roma. Parole, quelle del Segretario reggente del Pd che Di Maio giudica un’apertura.“È Giusto dialogare, ma anche Giusto non nascondere le distanze le reticenze, le contraddizioni che abbiamo denunciato in ...

Orlando : da Di Maio nessuna novità ma giusto discutere e valutare : Roma, 7 apr. , askanews, 'Di per sé non mi pare che si siano prodotti fatti che determinino una situazione completamente diversa ma è giusto valutarlo e discuterlo insieme'. Lo ha detto Andrea Orlando,...

Pd - Orlando contro tutti. Martina scongiura : “No alle conte”. L’interlocutore preferito da Di Maio rischia di finire in tilt : Manca tanto così al psicodramma. La pistola dello start, ancora una volta, è stata impugnata da Matteo Renzi, ex presidente del Consiglio ed ex segretario, ex tante cose ma sempre presente, che continua ad aleggiare come il fantasma di Canterville e continua a muovere pedine, uomini, decisioni. Un comportamento che, in modo quasi inedito, fa irritare pubblicamente il suo principale rivale alle primarie stravinte nel maggio scorso, Andrea ...

Il caminetto di Renzi incendia il Pd - è rissa tra Orlando e renziani : "Andrea come Di Maio - si candidi e dimostri quanto vale" : Il "caminetto" di Matteo Renzi nello studio di Via Veneto del gruppo Marcucci con il padrone di casa nonché capogruppo dem al Senato e la schiera dei fedelissimi - da Boschi a Lotti, da Rosato a Bonifazi -per fare il punto post consultazioni fa da scintilla all'ennesima rissa all'interno del Partito Democratico. Interrompendo la pacata e appassionante disquisizione di questi giorni sull'impellenza o meno di fare una alleanza ...

Di Maio si muove con cautela ma le seconde file iniziano a testare l'umore dei dem. Grande attenzione a Orlando e Boccia - di G. Cerami - : Continua a dirsi pronto a parlare con tutti ma lo sguardo è rivolto nel campo del centrosinistra, quindi a cosa succederà dentro il Pd. Si muove con cautela Luigi Di Maio, l'apertura dei canali di ...