Orio | auto si cappotta | ferito 43enne di Strambino

Bomba auto Limbadi - Ferro : 'Criminalità mafiosa tenta attestare proprio predominio su territOrio' : Di seguito una nota dell'on. Wanda Ferro, deputato e consigliere regionale di Fratelli d'Italia: "Pur nella doverosa attesa degli sviluppi investigativi, credo che il terribile attentato di Limbadi ...

Spotify - nel futuro un accessOrio per auto : Il gadget è destinato a essere installato su un cruscotto del veicolo e consente lo streaming, oltre a supportare i comandi vocali. Al momento non è chiaro se il corpo circolare dell'accessorio sarà ...

Pub Catanzaro - incendio doloso al Tonnina’s/ Ultime notizie - morti 2 autori del rogo : “territOrio non sicuro” : Catanzaro, incendio doloso nel pub Tonnina’s, due morti: sono loro che hanno dato fuoco al locale? E’ successo nella notte in uno noto locale della città calabrese: ecco i dettagli(Pubblicato il Thu, 05 Apr 2018 13:18:00 GMT)

eCall obbligatOrio - come installarlo sulla propria auto : In Nord America è obbligatorio fin dal 1998, secondo una prassi che cura molto la sicurezza passiva e che ha visto l'introduzione dell'airbag prima in Usa e poi in Europa. Si tratta dell'eCall un dispositivo che in caso di incidente chiama automaticamente i soccorsi, abbattendo i tempi di attesa del 50% e salvando ogni anno centinaia di vite. Ebbene, l'e-call arriva ora anche in Europa e diventa obbligatorio dal 31 marzo 2018. Questo vuol dire ...

Biella : LaboratOrio di Autoritratto Fotografico con Hermann Reiter : Domenica 8 Aprile a Hydro, centro culturale gestito dall'associazione Better Places, avrà luogo il secondo workshop dedicato alla Fotografia! Questa volta il filo rosso sarà l'Autoritratto, per ...

Esplode un'autoclave - morti due operai. I vigili del fuoco : il bilancio è ancora provvisOrio : Continua anche nel giorno di Pasqua la strage sui posti di lavoro: dopo gli ultimi episodi di Livorno, Firenze e Bologna, oggi tocca a Treviglio, in provincia di Bergamo, piangere due morti durante l'...

Fico in autobus a MontecitOrio/ M5s - la verità sulla foto del neo presidente della Camera : "era con la scorta" : Fico in autobus a Montecitorio, ha fatto il giro dei social la fotografia del neo presidente della Camera, esponente del M5S, sull'85 a Roma: le parole del fotografo Angelo Carconi(Pubblicato il Tue, 27 Mar 2018 22:35:00 GMT)

eCall - cos’è il salvavita obbligatOrio sulle auto nuove : Dal 31 marzo tutti i nuovi modelli di auto presentati dai costruttori devono essere dotati di un sistema eCall, cioè un servizio che in caso di incidente contatta automaticamente un numero di emergenza. In teoria dovrebbe ridurre i tempi di soccorso. È frutto di una deliberazione Ue del 2015 che entra in vigore solo ora per dare tempo alle case automobilistiche di adeguarsi: non interesserà le auto di modelli già presentati che vengono ...

