Oms | 500 intossicati per bombardamento su Duma

Salute - Oms : nel mondo 500mila casi di infezioni antibiotico-resistenti : Secondo il primo rapporto dell’Organizzazione Mondiale della Sanità sulla antibiotico-resistenza sono 500mila i casi di infezioni dovute alla resistenza agli antibiotici in 22 Paesi del mondo. Le maggiori infezioni sono quelle da e.coli, staffilocco aureo, Klebsiella pneumoniae, Streptococcus pneumoniae, Salmonella spp. “Il rapporto conferma la grave situazione di resistenza agli antibiotici in tutto il mondo“, ha spiegato Marc ...

Oms: nel mondo 500mila casi di infezioni resistenti agli antibiotici Ma la stima è molto inferiore alla realtà. Ad oggi, infatti, sono disponibili solo i dati relativi a 22 Paesi

