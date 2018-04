Ok asta Bot 1 anno | tasso sale a -0 | 399%

“Basta - ora vi spiego”. Lecciso - la verità su Al Bano. L’ex compagna del cantante di Cellino San Marco sbotta e - intervistata da Alfonso Signorini - spiattella tutto (e non le manda a dire) : Dopo il botta e risposta tra Al Bano e Loredana Lecciso a colpi di telefonate a Storie Italiane, la trasmissione in onda su RaiUno condotta da Eleonora Daniele, l’ex compagna del cantante di Cellino San Marco torna a parlare della rottura. Il cantante aveva telefonato mentre in studio la conduttrice e i suoi ospiti stavano commentando la performance di Al Bano e Romina Power a Ballando con le stelle. “Io e Loredana Lecciso ci ...

"Basta a negozi di souvenir e fast food in Centro Storico. Non sostituiscano le botteghe storiche". Protesta contro Virginia Raggi : Un appello inviato al sindaco Virginia Raggi da parte di venticinque fra associazioni e comitati di quartiere per frenare il degrado del Centro storico capitolino e per criticare la bozza del nuovo regolamento sul commercio. In particolare, viene contestato il fatto che le nuove norme permetterebbero aperture di attività oggi inibite quali friggitorie, pizza al taglio, rosticcerie, kebab, paninoteche e gelaterie, che diventerebbero ...

Amici17 - la prima puntata del serale inizia con polemica. Simona Ventura sbotta : "Ora basta" : Non è mancata la polemica nella prima puntata del serale di Amici di Maria De Filippi andata in onda sabato 7 aprile. Protagonista della "performance"...

Tesoro - in asta a metà aprile BOT a 12 mesi : Nell'asta di metà mese , 11 aprile, il Tesoro collocherà BOT a un anno, per 6 miliardi. Lo annuncia il Ministero dell'Economia in una nota, aggiungendo che il prossimo 13 aprile, scadranno BOT di pari

Le caratteristiche del BOT annuale in asta l'11 aprile 2018 : Il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha ricordato che il 13 aprile 2018 vengono a scadere BOT per 6 miliardi di euro, tutti relativi al titolo annuale. Al 29 marzo 2018 la circolazione dei BOT ...

“Basta!”. Bianca Atzei piange e Mara Venier sbotta. La frecciatina della ”Zia nazionale” accende lo studio dell’Isola dei famosi. E mentre la naufraga si sfoga - Filippo Nardi - con tanto di ‘sorrisino’ beffardo - zittisce tutti così : L’undicesima puntata dell’Isola dei famosi si apre con il botto: tutti contro tutti. Franco Terlizzi ha lasciato l’Honduras per motivi di salute ma è in studio da Alessia Marcuzzi. E, subito, riprendono le infuocate liti che hanno caratterizzato l’ultima settimana. Si parte dalla lite Terlizzi e Bianca Atzei. Lui le chiede scusa per averle detto che è ”schifosa” ma le ribadisce che è ”falsa e ...

Pieno asta Bot - tasso cala a -0 - 43% : ANSA, - ROMA, 27 MAR - Il Tesoro ha assegnato tutti i 6 miliardi di euro di Bot a 6 mesi offerti in asta, con tassi in calo. Il rendimento medio é sceso a -0,43% da -0,403% del collocamento di ...

Caos Pd - Orfini contro Castagnetti/ Botta e risposta su governo "Noi opposizione" - l'ex dem "C'è modo e modo" : Il Pd continua a restare spaccato sul ruolo da tenere nella formazione del prossimo governo: il presidente Orfini dice "Noi all'opposizione" ma l'ex Castagnetti ribatte: "C'è modo e modo..."(Pubblicato il Mon, 26 Mar 2018 19:45:00 GMT)

Italia : Tesoro - martedì prossimo in asta Bot semestrali per 6 miliardi di euro : Nell'asta in calendario il prossimo 27 marzo, il Ministero dell'Economia collocherà Bot semestrali per 6 miliardi di euro. Il prossimo 29 marzo scadranno Bot di pari scadenza per un importo equivalente.

asta Bot 1 anno - tasso limato a -0 - 403% : ANSA, - ROMA, 12 MAR - Il Tesoro ha collocato tutti i 6,5 miliardi di euro di Bot annuali con il tasso in lieve calo, nella prima Asta dopo il voto. Il rendimento é sceso a -0,403% da -0,401% del ...