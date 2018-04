O Tim o Mediaset | Vivendi lascia il 19% delle azioni del Biscione Cdp ufficializza la

Mediaset - Antitrust in campo su accordo con Sky. Risposte attese entro 1 setTimana : L'Antitrust ha chiesto e Mediaset e Sky informazioni circa l'accordo firmato venerdì scorso per valutare eventuali implicazioni sul fronte della concorrenza. La notizia, riportata stamane da alcuni quotidiani, è stata confermata da ambienti dell'Antitrust. L'autorità garante per la concorrenza e il mercato vuole approfondire i contorni e dettagli dell'accordo che prevede scambi di contenuti e che permetterà a Sky di ...

Diritti Tv Serie A 2018 - 2021 - Mediapro vede Sky e Mediaset - pacchetti venerdì. Interesse Tim : Venerdì sarà chiaro come Mediapro intende rivendere i Diritti tv della Serie A. Salvo nuove sorprese, fra due giorni la società spagnola pubblicherà i pacchetti, come ha comunicato il suo presidente Jaume Roures negli incontri bilaterali delle ultime ore con Sky e Mediaset, i primi dopo l'accordo commerciale fra i due broadcaster, che sabato scorso aveva spinto Mediapro a rimandare la pubblicazione. Secondo fonti ...

“Mattino 5 chiude? Adesso parlo io”. Furia Federica Panicucci. Dopo le voci delle ulTime ore - è la conduttrice stessa a intervenire con un lungo post sui social rivelando la verità. La scelta di Mediaset : “Leggo su vari blog ‘notizie bomba’ o ‘rivelazioni sconvolgenti’ che riguarderebbero la sospensione o addirittura la chiusura di ‘Mattino Cinque'”. Inizia così il post al vetriolo di Federica Panicucci. La voce era che “Mattino 5” fosse sospeso a tempo indeterminato. È la notizia circolata dalle prime ore del mattino, in seguito alla pubblicazione sul settimanale “Chi”, in edicola proprio da ...

Canale 20 Mediaset - otTimi ascolti per il debutto con Juventus-Real Madrid : Mediaset voleva che il nuovo Canale 20 fosse conosciuto, nel giorno del suo debutto, da più persone possibili, e così è stato. La strategia di aprire le trasmissioni del nuovo Canale con la partita di andata dei quarti di Champions League tra Juventus e Real Madrid (vinta dalla squadra spagnola per 3-0, con una fantastica doppietta di Cristiano Ronaldo) ha ripagato con ascolti da rete generalista. ...

SKY E OPEN FIBER/ Dopo l’accordo con Mediaset la risposta di Tim può passare da Mediapro : Sky e OPEN FIBER, l'accordo, insieme a quello con Mediaset, chiama a una risposta di Tim, che potrebbe passare da un dialogo con Mediapro sui diritti tv del calcio(Pubblicato il Wed, 04 Apr 2018 11:26:00 GMT)

Genish (Tim) : «Serve indagine - rischiamo cartello tv dopo accordo Sky - Mediaset» : «La convergenza dei contenuti, unita alla connettività, costituisce un modello di business sostenibile che può aumentare i ricavi e la soddisfazione dei clienti. Detto ciò, non abbiamo molti dettagli sulla cooperazione Sky-Mediaset e aspettiamo di vedere come funzionerà. Credo che le autorità dovranno esaminare l'intesa attentamente per evitare che dia luogo a una concentrazione ancora maggiore rispetto ...

Genish : «Evitare un cartello Sky-Mediaset. Vorremmo il calcio su Timvision» : L'Ad di Tim offre una sua visione dell'accordo tra Sky e Mediaset e parla dei piani di Tim, intenzionata a portare il calcio su TIMvision a un determinato prezzo. L'articolo Genish: «Evitare un cartello Sky-Mediaset. Vorremmo il calcio su TIMvision» è stato realizzato da calcio e Finanza - calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Tim - Genish non preoccupato da accordo Sky-Mediaset ma serve indagine per scongiurare cartello : Teleborsa, - L'operazione Sky-Mediaset non metterà il bastone tra le ruote a TIM, anche se sarebbe opportuno un esame attento da parte delle autorità competenti. Così l'Amministratore Delegato di TIM, ...

Tim preoccupata per l'intesa Mediaset-Sky : "Troppa concentrazione - l'Antitrust indaghi" : aPer Tim "nulla" cambia con il patto Mediaset-Sky, ma "le autorità dovranno esaminare l'intesa attentamente per evitare che dia luogo a una concentrazione ancora maggiore rispetto all'esistente". Lo sottolinea in un'intervista a "La Stampa" Amos Genish, amministratore delegato di Tim. "Non sono d'accordo con chi dice che l'intesa renderà più difficile la convergenza prevista dal nuovo nostro piano industriale" afferma il ...

Accordo con Sky - per Mediaset sTimati benefici fino a 400 milioni in 5 anni : Si stimano cifre importanti per Cologno, mentre la pay tv di Zappia si andrà a porre come la vera pay tv multipiattaforma italiana, con offerte declinabili per prezzo. L'articolo Accordo con Sky, per Mediaset stimati benefici fino a 400 milioni in 5 anni è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Cosa significano le ulTime mosse di Sky e Mediaset : Quelli attorno al weekend pasquale sono stati giorni davvero intensi per quanto riguarda i grandi gruppi che operano nel settore televisivo italiano. A cominciare dalla notizia, giunta venerdì 30 marzo, sul clamoroso accordo fra Sky e Mediaset. Clamoroso perché negli ultimi dieci anni i due colossi tv si sono fatti la guerra, fra battaglie all’ultimo euro per l’acquisizione di importanti diritti come la Champions, cancellazioni di ...

L'intreccio Sky-Mediaset-Tim e il «nemico» Bolloré all'angolo : Con l'accordo raggiunto venerdì sera con Sky, Mediaset torna a fare l'editore, accantonando la via dello sviluppo autonomo di piattaforme a pagamento - Premium - che negli anni si è rivelata una fonte ...

