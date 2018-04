Nuovo passo avanti verso il turismo spaziale

Moto3 - GP Argentina 2018 : Enea Bastianini non può più sbagliare. Servono vittorie e continuità - un Nuovo passo falso costerebbe subito le chance iridate : Si può parlare di ultima spiaggia già al secondo Gran Premio di una stagione? Ovviamente ogni discorso simile è assolutamente prematuro, ma lo stato d’animo di Enea Bastianini, e la sua situazione in Moto3, non permettono certo al pilota romagnolo di dormire sonni tranquilli. Dopo un 2017 nel quale ci si aspettava parecchio dal ventenne nato a Rimini, questo nuovo Mondiale (che affronta con la Honda del team Leopard, fresco vincitore della ...