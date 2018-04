Nuovi Problemi Fortnite l’11 aprile | cosa succede al gioco di Epic Games?

JUSTIN BIEBER E SELENA GOMEZ VICINI ALLA ROTTURA/ Ecco i veri motivi dei loro Nuovi problemi : JUSTIN BIEBER e SELENA GOMEZ sarebbero VICINI ALLA ROTTURA: Ecco i veri motivi della loro nuova crisi. La colpa è davvero della nuova fiamma del cantante?(Pubblicato il Thu, 29 Mar 2018 04:54:00 GMT)

Grecia - banche alla prova degli stress test. Nuovi Problemi per l'Europa intera? : Nuovi problemi per l'Europa potrebbero arrivare dalle banche della Grecia, in particolare dalle quattro principali banche del paese: Eurobank, Alpha Bank, Piraeus e National Bank of Greece. E' quanto ...

Rienzi : pioggia ha portato Nuovi Problemi a strade di Roma e nuovi incidenti : Roma – Rienzi: maltempo ha portato nuovi danni all’asfalto aprendo nuove buche e allargando quelle esistenti Roma – Di seguito le parole di Carlo Rienzi.... L'articolo Rienzi: pioggia ha portato nuovi problemi a strade di Roma e nuovi incidenti proviene da Roma Daily News.

Un posto al sole : ELENA - nuovo look e Nuovi problemi. Anticipazioni : Termina oggi la prima settimana che ha visto nuovamente al centro della scena di Un posto al sole il personaggio di ELENA Giordano. Per l’occasione l’attrice Valentina Pace ha sfoggiato un nuovo look con capelli più scuri, ma nuovi saranno anche i problemi a cui andrà incontro la sua ELENA. Dopo le numerose traversie delle sue precedenti apparizioni, la figlia di Marina (Nina Soldano) sembra ora in procinto di ritrovare la serenità e ...

Chiara Ferragni e Fedez in ospedale : Nuovi Problemi con la gravidanza : Fedez tiene compagnia a Chiara Ferragni che è dovuta tornare in ospedale Non c’è pace per Chiara Ferragni e Fedez. Il piccolo Leo dovrà nascere tra pochissimi giorni ma le cose, dopo mesi di gravidanza perfetta, sembrerebbero complicarsi. Già due settimane fa Chiara aveva fatto spaventare tutti i suoi fan a causa di un annuncio choc scritto sui social: la sua placenta infatti stava invecchiando più del previsto e ciò non permetteva la ...

PERUGIA - NURA HA PROBLEMI AL CUORE/ Il giovane della Roma costretto allo stop - Nuovi esami tra un mese : PERUGIA, NURA ha PROBLEMI al CUORE: il giovane della Roma è stato costretto allo stop dal punto di vista precauzionale, tra un mese ci saranno dei nuovi controlli medici.(Pubblicato il Mon, 05 Mar 2018 16:22:00 GMT)

Nuovi Problemi per l’Asus ZenFone 3 con la fotocamera : audio video KO - la situazione : Ci sono svariate segnalazioni in questi giorni da parte degli utenti che hanno avuto modo di scaricare l'aggiornamento del sistema operativo Android Oreo a bordo del proprio Asus ZenFone 3. Come ormai noto a tutti, purtroppo il pacchetto software non ha risolto i problemi di messa a fuoco della fotocamera, al punto che nei giorni scorsi ho condiviso con voi un piano dei costi per chi è escluso dal discorso della garanzia e ha deciso di muoversi ...

Nuovi Problemi Libero Mail oggi 8 febbraio : down totale (lettura e accesso Webmail) : Si registrano in questi minuti Nuovi e perduranti problemi Libero Mail, pronti a colpire anche nella giornata di oggi 8 febbraio. Gli utenti stanno incontrando difficoltà nell'accedere al servizio di WebMail, e nel leggere i messaggi ricevuti. Il down è ormai conclamato su tutti i fronti: speriamo solo i tecnici siano già stati messi al corrente dell'intoppo, e che possano risolvere nel giro del più breve tempo possibile. Sul portale ...