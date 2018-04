Nuove immagini per LG G7 ThinQ e OnePlus 6 e prime informazioni su Honor 10 Pro

Il reboot di System Shock torna a mostrarsi in Nuove immagini : Mentre nel mese di febbraio di quest'anno gli sviluppatori di Nightdive Studios avevano confermato "in pausa" i lavori sul reboot di System Shock, ecco che arrivano novità sul gioco.Sapevamo già che il titolo è previsto in uscita entro due anni, ma ora, con un aggiornamento comparso sulla pagina Kickstarter di System Shock, possiamo dare un nuovo sguardo al reboot grazie alle immagini condivise dallo studio di sviluppo. Inoltre, il team ha ...

One Piece World Seeker : annunciati nuovi personaggi e pubblicate Nuove immagini che mostrano ambientazioni e NPC : Bandai Namco Entertainment Europe ha svelato oggi che il Germa 66 e la Vinsmoke Family saranno presenti come personaggi in One Piece World Seeker e, inoltre, sono state condivise delle nuove immagini dedicate al gioco.Il Germa 66 e la Vinsmoke Family approdano su Jail Island! Ichiji, il fratello più vecchio dei Vinsmoke è un combattente che usa il potere del Fuoco. Niji, lancia attacchi velocissimi ricoprendosi il corpo con l'elettricità. Yonji, ...

Nuove immagini per One Piece World Seeker - focus su personaggi e ambientazione : Bandai Namco ha rilasciato Nuove immagini per One Piece World Seeker, il videogioco ispirato al manga di Eiichiro Oda e all’adattamento anime della Toei Animation. I nuovi screenshot si focalizzano sull’ambientazione e sui personaggi del gioco, divisi tra qualche NPC e qualche storico comprimario dell’opera. Vediamo insieme tutte le Nuove immagini. Vediamo, infatti, Monkey D. Rufy fronteggiare Rob Lucci, che dovrebbe essere a ...

LG G7 ThinQ si mostra in Nuove immagini dal vivo e primo Benchmark : Le nuove foto dal vivo del prossimo LG G7 ThinQ rivelano che sta arrivando un potente smartphone con sistema operativo Android: i dettagli e il Benchmark.Siamo ormai certi che il prossimo smartphone android di punta di LG sarà il modello G7 ThinQ, dove ThinQ sta a significare che il dispositivo mobile sfrutterà l’intelligenza artificiale.LG G7 ThinQ: le ultime informazioni e immagini dal vivoSi prevede che LG G7 ThinQ utilizzerà un display ...

Meizu 15 e 15 Plus Nuove immagini dal vivo e dettagli definitivi : I prossimi smartphone top di gamma commemorativi dei 15 anni di attività, Meizu 15 e 15 Plus, si mostrano in nuove immagini dal vivo: i dettagli ormai definitivi.Nel 2018 Meizu, azienda cinese che vende i suoi prodotti anche da noi in Italia, festeggia i primi 15 anni di attività nel mercato degli smartphone, e lo vuole fare presentando due nuovo dispositivi destinati alla fascia alta del mercato.Stiamo parlando del Meizu 15 e 15 Plus, dove ...

Nuove - belissime immagini per Project Lambda - il remake in Unreal Engine 4 di Half-Life : I lavori su Project Lambda, il progetto fanmade che ha come obiettivo quello di ricreare il primo Half-Life con l'Unreal Engine 4 procedono a gonfie vele, almeno stando ai bellissimi screenshot pubblicati da SilverTM che mostrano le ambientazioni dello storico titolo di Valve riprodotte con il motore grafico di Epic.Come riporta DSO Gaming il team sta valutando di realizzare un remake di Half-Life 2 una volta completato lo sviluppo di Project ...

Call of Duty WW2 svela Nuove immagini per La Macchina da Guerra - il prossimo DLC : Pochi giorni fa, Activision ha svelato finalmente il prossimo DLC di Call of Duty WW2, intitolato La Macchina da Guerra, mostrando qualche screenshot e un trailer di annuncio. Ora abbiamo alcune nuove immagini per il contenuto aggiuntivo, in arrivo entro metà aprile in anteprima su PlayStation 4. Le nuove immagini del DLC di Call of Duty WW2 mostrano ulteriori sezioni dell'Egitto, e più in particolare nella location di Giza, esattamente ...

Dal set de Il trono di spade 8 Nuove immagini rubate che preannunciano una catastrofe (foto) : Attenzione! L'articolo che segue contiene potenziali spoiler su Il trono di spade 8: meglio non proseguire con la lettura se si vuole restare all'oscuro di tutto ciò che potrebbe accadere nei prossimi episodi della serie. Reddit colpisce ancora: sono anni che il sub-thread Freefolk, specializzato nel reperimento e diffusione di immagini e informazioni leakate dal set di Game of Thrones, anticipa con una precisione quasi inquietante quello che ...

Trapelano Nuove skin di Pasqua per Fortnite - tutte le immagini : Fortnite sta per lanciare nuove skin a tema Pasquale. Insomma, le novità non finiscono mai ed è appena arrivato l'aggiornamento 3.4. Fortnite Battle Royale continua a rappresentare un grande successo per Epic Games, sia per il record di giocatori che hanno partecipato alla nuova modalità, sia per aver catturato l'attenzione dei media mainstream. Proprio con la modalità Battle Royale di Fortnite c’è un’incredibile rotazione di nuovi articoli ...

Code Vein : Nuove immagini e dettagli su storia e personaggi del "Dark Souls in salsa anime" : Bandai Namco ha deciso di condividere nuovi dettagli su storia e personaggi di Code Vein accompagnati da una serie di immagini che ci permettono di ammirare lo stile di un titolo che è stato definito da molti come un "Dark Souls in salsa anime" e che si propone come una sorta di punto di incontro tra i Souls e Devil May Cry.Ecco i dettagli del comunicato stampa:Dopo la battaglia contro la Regina, il protagonista si risveglia senza più memoria in ...

Broly e Bardack in Dragon Ball FighterZ avranno più Conclusioni Drammatiche - Nuove immagini : Bardack e Broly costituiranno il primo DLC di Dragon Ball FighterZ e saranno disponibili a partire da domani (28 marzo) per tutti i giocatori su PlayStation 4, Xbox One e PC, previo l'acquisto del contenuto aggiuntivo standalone oppure dell'abbonamento al FighterZ Pass. Sapevamo già che i due guerrieri avrebbero avuto le Conclusioni Drammatiche (per la precisione, Goku che sconfigge Broly e Freezer che elimina Bardack), ma delle nuove immagini ...